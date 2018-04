Joker Thorgan Hazard lässt Borussia Mönchengladbach von der Rückkehr in den Europapokal träumen. Der Belgier drehte nach seiner Einwechselung mit einem Doppelpack das Spiel gegen Hertha BSC. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga gewann Gladbach 2:1 (0:1) und hat Platz sieben, der zum Einzug in die Europa League reichen könnte, wieder im Blick.

Salomon Kalou hatte die lange Zeit überlegenen Berliner nach 40 Minuten verdient in Führung gebracht. Hazard legte nach seinem ersten Treffer (75.) nur vier Minuten später per Foulelfmeter nach. (Die Tabelle der Bundesliga)

Elfmeter nach Videobeweis

Nico Elvedi war im Strafraum von Fabian Lustenberger gefoult worden, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zeigte nach dem Studium der Videobilder auf den Punkt.

Die Personallage bei der Borussia hatte sich unter der Woche deutlich entspannt. Denis Zakaria kehrte nach zwei Spielen Pause wegen eines Muskelfaserrisses in die Startelf zurück. Auch auf der Bank hatte Trainer Dieter Hecking wieder mehr Alternativen, darunter auch Ibrahima Traore, der vier Monate gefehlt hatte.

Bei den Gästen stand WM-Kandidat Marvin Plattenhardt nach seiner Gelbsperre von Beginn an auf dem Platz, mit dem Linksverteidiger war die beste Defensive der Rückrunde wieder komplett.

Erste Pfiffe nach Tor von Kalou

Größere Gladbacher Gefahr musste die Hertha-Viererkette zunächst jedoch nicht abwenden. Wie so häufig nach der Winterpause fehlten der Borussia im letzten Drittel Ideen und Präzision.

Die Verunsicherung war nach vier Spielen ohne Sieg deutlich zu spüren, die Berliner rückten deswegen aber nicht von ihrer defensiven Grundordnung ab. Bis zur ersten Chance des Spiels dauerte es daher 17 Minuten. Nach einem Gladbacher Ballverlust im Mittelfeld schaltete Davie Selke schnell um und verpasste die Führung nur um wenige Zentimeter.

Die erste Möglichkeit der Hausherren resultierte aus einem schnell ausgeführten Freistoß, Nationalspieler Lars Stindl (30.) verzog jedoch deutlich. Eine Gladbacher Führung wäre zu diesem Zeitpunkt allerdings auch extrem glücklich gewesen. Bei jedem Fehler wuchs der Unmut der Fans, nach Kalous Treffer ertönten erste Pfiffe im Borussia-Park.

Tor von Herrmann aberkannt

Hecking reagierte, brachte nach der Pause Hazard für Zakaria und steigerte damit das Risiko. Torgefahr kam jedoch kaum auf, und auch der Zufall half den Gladbachern zunächst nicht. Der Videoassistent zeigte deutlich, dass Hazard vor Patrick Herrmanns abgefälschtem Schuss zum vermeintlichem Ausgleich (54.) im Abseits stand.

Die Hertha hätte in dieser Phase das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden müssen, alleine Kalou (47./68.) und Selke (53./65.) vergaben teilweise größte Chancen. Was Trainer Pal Dardai, der beim letzten Hertha-Sieg in Gladbach vor fast zehn Jahren noch als Spieler im Kader gestanden hatte, sichtlich ärgerte. Hazard bestrafte die Nachlässigkeiten in der Schlussphase.