Vier Spieltage vor Schluss der Bundesliga-Saison 2017/18 ist bis auf die Meisterschaft des FC Bayern München noch keine Entscheidung gefallen.

Das kann sich an diesem Wochenende ändern. Der Abstieg des 1. FC Köln und der Hamburger SV ist womöglich schon am Sonntag besiegelt.

Im Kampf um die Qualifikation für den Europapokal geht es zwar unglaublich eng zu. Ein Team kann am 31. Spieltag aber schon Nägel mit Köpfen machen. SPORT1 gibt einen Überblick.

Köln (21 Punkte) steigt sicher ab,...

...wenn der FC sein Heimspiel am Sonntag gegen Schalke (ab 18 Uhr im LIVETICKER) verliert und die Konkurrenten Freiburg, Wolfsburg und Mainz zuvor jeweils mindestens einen Punkt geholt haben. Dann würde der Rückstand der Kölner mindestens zehn Zähler betragen und wäre nicht mehr aufholbar.

...bei einem Remis am Sonntag gegen Schalke, wenn am Freitag Wolfsburg in Mönchengladbach (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), am Samstag Freiburg in Hamburg und am Sonntag Mainz in Augsburg gewinnen.

Bei einem Sieg hat Köln auf jeden Fall noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Hamburg (22 Punkte) steigt sicher ab,...

...wenn der HSV sein Heimspiel am Samstag gegen Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) verliert und die Konkurrenten Wolfsburg und Mainz ihre Auswärtsspiele gewinnen.

Mainz tritt erst am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in Augsburg an. Gut möglich also, dass die Hanseaten den Abstieg vom Sofa aus mit ansehen müssen.

Bei einem Remis oder einem Sieg hat der HSV noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Bremen (37 Punkte) sichert den Klassenerhalt,...

...wenn Werder sein Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnt und entweder der VfL Wolfsburg, Mainz oder Freiburg verlieren.

Selbst wenn das Trio jeweils einen Punkt holt, wäre Werder nach einem Sieg vor allem von Freiburg wegen der deutlich besseren Tordifferenz nur noch theoretisch einzuholen.

Ein Unentschieden reicht Bremen in keinem Fall.

Augsburg (37 Punkte) sichert den Klassenerhalt...

...mit einem Heimsieg gegen Mainz. Dann hätte der FCA unabhängig von den Ergebnissen von Wolfsburg und Freiburg zehn Punkte Vorsprung auf Mainz - und wäre von den Rheinhessen nicht mehr einzuholen.

Ein Unentschieden reicht Augsburg in keinem Fall.

Stuttgart (39 Punkte) sichert den Klassenerhalt,...

...wenn der VfB sein Heimspiel gegen Bremen gewinnt und Wolfsburg, Mainz oder Freiburg nicht gewinnen. Bei 16 Toren Vorsprung auf den SCF ist für die Schwaben bei einen Heimsieg aber auch ganz unabhängig von der Konkurrenz der Klassenerhalt praktisch unter Dach und Fach.

Sollten alle drei Kellerkinder verlieren, würde den Schwaben auch schon ein Unentschieden gegen Bremen sicher reichen.

Hertha BSC (39 Punkte) sichert den Klassenerhalt...

...unter den gleichen Voraussetzungen wie der VfB: ein Sieg gegen Frankfurt am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) reicht sicher, sobald Wolfsburg, Mainz oder Freiburg nicht gewinnen.

Das Torverhältnis der Herthaner ist aber sogar noch um acht Tore besser als das der Stuttgarter, womit vor allem Freiburg nach einem Berliner Auswärtssieg faktisch abgehängt ist.

Bei einem Unentschieden muss Hertha darauf hoffen, dass einer aus dem Trio Wolfsburg, Mainz und Freiburg verliert, um den Sack endgültig zu zu machen.

Borussia Mönchengladbach (40 Punkte) sichert den Klassenerhalt...

...wenn die Fohlen gegen Wolfsburg am Freitag punkten. Ein Sieg reicht Gladbach sowieso. Aber auch mit einem Unentschieden würde bei dann zehn Punkten Vorsprung auf die Wölfe in den letzten drei Spieltagen nichts mehr anbrennen.

Sogar eine Niederlage dürfte sich die Borussia erlauben, solange auch Mainz oder Freiburg als Verlierer vom Platz gehen.

Schalke 04 qualifiziert sich für Europa...

...wenn das Team von Domenico Tedesco gegen Köln zwei Punkte mehr als Leipzig, einen mehr als Hoffenheim oder Frankfurt holt. Dann wäre mindestens Platz 6 sicher.

Schalke 04 landet in den CL-Plätzen...

...wenn die Knappen ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewinnen, es bei RB Leipzig zuvor am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Hoffenheim ein Remis gibt und Frankfurt nicht gewinnt.