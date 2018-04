Kuriose Szene im Montagsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg:

In der 45. Minute schoss der Mainzer Daniel Brosinski aus spitzem Winkel aufs Tor - Freiburgs Marc-Oliver Kempf fälschte den Ball mit der Hand ab. Doch die Proteste der Mainzer blieben aus, und so pfiff Schiedsrichter Guido Winkmann zur Halbzeit. Zunächst jedenfalls.

Aber auf dem Weg in die Kabine meldete sich Video-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und unterrichtete ihren Kollegen in Mainz vom strafstoßwürdigen Vergehen des Freiburgers. Kurios: Zu diesem Zeitpunkt waren die Breisgauer schon in der Kabine, während die Mainzer noch auf dem Feld standen.

Winkmann war wenige Momente zuvor zum Monitor am Spielfeldrand gegangen, um sich die Szene selbst anzuschauen und entschied nach dem Studium der Bilder auf Elfmeter.

Doch die Entscheidung war korrekt, denn solange der Schiedsrichter auf dem Feld ist, kann er jederzeit eine Szene erneut anschauen und die Entscheidung ändern.

Freiburger kommen aus Kabine zurück

Folge: Die Freiburger mussten aus der Kabine zurückkehren, und Pablo De Blasis verwandelte den Elfmeter gegen SC-Keeper Alexander Schwolow. Anschließend war dann wirklich Halbzeit.

"Erst war es ein bisschen Ungläubigkeit. Aber regeltechnisch ist das, völlig in Ordnung, denke ich,", sagte Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier nach den ersten 45 Minuten bei Eurosport. Allerdings gehe der Ball "aus wahnsinnig kurzer Distanz an die Hand. Jetzt liegen wir nach dem Abpfiff 1:0 hinten. Das müssen wir schweren Herzens akzeptieren."

Auch TV-Experte Matthias Sammer kommentierte die bizarre Szene: "Ist das eine Konstellation, eine klare Fehlentscheidung, um einzugreifen? Da tue ich mich ein bisschen schwer."