Bundesligist VfB Stuttgart muss auch am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Dortmund ohne Innenverteidiger Timo Baumgartl auskommen.

Den 22-Jährigen plagen weiterhin die Folgen einer vor fast vier Wochen erlittenen Gehirnerschütterung. "Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wir müssen individuell damit umgehen", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag. Bamugartl habe noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen.

Dagegen kehrt Außenverteidiger Andreas Beck nach abgesessener Gelbsperre ins Aufgebot zurück und wird auch beginnen, wie Korkut sagte.

Benjamin Pavard werde dafür wieder in die Innenverteidigung rücken. "Wir können mit gesundem Selbstbewusstsein sagen, dass wir punkten wollen. Wir werden konkurrenzfähig sein", kündigte der VfB-Coach für das Duell mit dem schwächelnden BVB an.

Die 0:6-Klatsche des Pokalsiegers beim designierten Meister Bayern München will Korkut allerdings "nicht zum Maßstab nehmen. Dortmund steht oben und will mit aller Macht in die Champions League", sagte der 44-Jährige, der nach auskuriertem Infekt wohl wieder mit Offensivakteur Anastasios Donis rechnen kann.