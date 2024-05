Basler prangert Tuchel-Versäumnis der Bayern an - und macht Mourinho-Prognose

Mario Basler ist die anhaltende Trainer-Debatte rund um den FC Bayern fast schon leid. Der ehemalige Bundesliga-Star prangerte in seinem Podcast „Basler ballert“ ein Versäumnis des deutschen Rekordmeisters an und nannte außerdem einen Kandidaten, auf den es letztlich hinauslaufen könnte.

„Die Leute können es auch nicht mehr hören“, sagte der SPORT1 -Experte über die schon seit Wochen andauernde Suche nach einem Erben für Noch-Trainer Thomas Tuchel: „Die große Chance hat man sich ja wahrscheinlich verbaut, dass Tuchel doch noch das eine Jahr durchzieht. Sollen sie irgendeinen backen, keine Ahnung. Das ist Wahnsinn, was da passiert.“

Basler: Am Ende gibt es nur noch eine Option

Basler sieht in einem Portugiesen die mögliche Lösung für Bayerns Trainerprobleme: „Am Schluss bleibt nur noch Mourinho übrig und dann holen sie den doch für ein Jahr.“ José Mourinho ist seit seinem Aus bei der AS Rom im Januar ohne Job. Mit den Bayern wird er nicht zum ersten Mal in Verbindung gebracht.