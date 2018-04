Bahnt sich in der Trainersuche von Eintracht Frankfurt eine spektakuläre Lösung an?

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat sich nach SPORT1-Informationen zwei Mal mit Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl getroffen.

Eines der Treffen fand am Tag nach dem Leipziger Aus bei Olympique Marseille in der UEFA Europa League am Leipziger Flughafen statt. An jenem Freitag bestätigte auch der FC Bayern, dass Niko Kovac ab der kommenden Saison Nachfolger von Jupp Heynckes an der Säbener Straße wird.

Sowohl Frankfurt als auch Leizpig waren bislang nicht für ein Statement zu erreichen.

Gespräche zwischen Hasenhüttl und Leipzig stocken

RB-Trainer Hasenhüttl hatte zuletzt immer wieder betont, dass er sich eine Verlängerung in Leipzig "sehr gut "vorstellen kann. Der Vertrag des Österreichers läuft 2019 aus.

Nach der 2:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hatte Sportdirektor Ralf Rangnick jedoch erklärt, die Gespräche über einen neuen Kontrakt mit dem österreichischen Coach vorerst auszusetzen.

"Wir haben dem Trainer gesagt, dass wir in den drei Wochen, die wir noch haben, die komplette Konzentration auf die drei Spiele brauchen. Das gilt für alles, auch für Spieler wie Timo Werner oder den ein oder anderen", sagte Rangnick.

Die Gespräche sollen aber "unmittelbar nach Ende der Saison" wieder aufgenommen werden.

Auch Bilic ein Kandidat

Nicht nur Hasenhüttl gilt als Trainer-Kandidat in Frankfurt . Nach SPORT1-Informationen steht auch Slaven Bilic weit oben auf der Liste der Hessen.

Der Kroate war bis zum vergangenen Herbst noch Coach beim englischen Erstligisten West Ham United. Dort wurde er nach nur zwei Siegen aus den ersten elf Saisonspielen entlassen.

Sein Bruder Domagoj Bilic zu SPORT1: "Slaven muss selbst entscheiden, was er will. Er ist jedenfalls bereit und brennt für eine neue Aufgabe, will im Sommer wieder einen Verein übernehmen."

