Die Trainersuche des FC Bayern ist offenbar beendet!

Nach Informationen der Bild-Zeitung und der Sport Bild ist sich der deutsche Rekordmeister mit Niko Kovac einig. Der 46-Jährige soll im Sommer von Eintracht Frankfurt nach München kommen, um Jupp Heynckes zu beerben.

Die Eintracht wollte am Donnerstagabend auf SPORT1-Nachfrage kein Statement zu dem Bericht abgeben.

Kovac passt ins Beuteschema der Bayern-Bosse. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß legten sich frühzeitig fest, einen deutschsprachigen Trainer verpflichten zu wollen.

"Es passiert so viel im Fußball"

Nach SPORT1-Informationen gibt es in Kovac' Vertrag in Frankfurt jedoch keine spezielle Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu den Bayern. Sollten die Münchner den Kroaten also tatsächlich an die Säbener Straße lotsen wollen, stünden wohl Verhandlungen bezüglich einer Ablösesumme an.

Dementsprechend gelassen reagierten die Frankfurter zunächst auf die neuerlichen Meldungen rund um ihren Trainer.

Kovac selbst hatte sich zuletzt noch einmal zur Eintracht ("Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass ich im kommenden Jahr hier Trainer bin"), schränkte aber auch ein: "Es passiert so viel im Fußball, ich weiß nicht, was morgen ist. Stand jetzt: Ich bin bis 2019 hier Trainer."

Im Wortlaut: Das sagt Kovac zu den Bayern-Gerüchten

Kovac und Salihamidzic einst Teamkollegen

In der vergangenen Woche sollen nun allerdings positive Gespräche zwischen Kovac und den Bayern stattgefunden haben.

Die Münchner planen angeblich bereits, Kovac neben Assistent und Bruder Robert einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite zu stellen. Diese Rolle soll Heynckes-Assistent Peter Hermann einnehmen.

Als Profi stand der Kroate von 2001 bis 2003 beim Rekordmeister unter Vertrag - und spielte damals unter anderem auch mit dem heutigen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zusammen.

Hasenhüttl vor Verlängerung in Leipzig

Zuletzt waren noch Thomas Tuchel (vereinslos) und Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) als mögliche Nachfolger für den 72 Jahre alten Heynckes gehandelt worden.

Tuchel erteilte den Bayern allerdings eine Absage. Der frühere BVB-Coach soll beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain im Wort stehen.

Hasenhüttl kündigte indes an, bei RB bleiben zu wollen. Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick ließ im SPORT1-Interview vor dem Europa-League-Spiel bei Olympique Marseille am Donnerstag einmal mehr durchblicken, dass er die Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Trainers bis zum Saisonende abschließen wolle.

Rangnick: So geht es weiter mit Hasenhüttl

