+++ Schluss! +++

Das war es von der Pressekonferenz mit Jupp Heynckes vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt - und wie zu erwarten war, beherrschte natürlich trotzdem das Thema Real Madrid die Aussagen des Bayern-Trainers.

+++ "Spanien immer etwas Besonderes" +++

"Natürlich ist es eine außergewöhnliche Konstellation, dass ich 1998 mit Real Madrid die Champions League gewonnen habe - und jetzt das letzte oder vielleicht vorletzte Spiel in Madrid bestreite", sagt Heynckes auf SPORT1-Nachfrage: "Ich habe noch Kontakt zu vielen Menschen bei Real und der Verein ist immer sehr zuvorkommend. Wenn ich nach Spanien komme, ist das für mich immer etwas Besonderes."

+++ Heynckes über Kritik an Lewandowski +++

"Ich teile das nicht. Eins ist doch klar: Wenn Lewandowski nach dem Zuspiel von Tolisso den Treffer erzielt, wird seine Leistung ganz anders bewertet. Oder wenn sein Kopfball in der ersten Halbzeit in die Ecke kommt", sagt Heynckes auf SPORT1-Nachfrage: "Bei Ronaldo haben auch alle geschrieben, dass er eine Tormaschine ist - und wie viele Ballkontakte hat er gehabt? Ich habe lange mit Robert gesprochen und ich hoffe, dass er die Antwort am Dienstag auf dem Spielfeld gibt. Dass man kritisiert wird, wenn man die Chancen nicht macht, kenne ich - da muss er eine passende Antwort geben."

+++ Mehrere Talente gegen Eintracht dabei +++

Meritan Shabani, Niklas Dorsch und erneut Lars Lukas Mai, der in Hannover sein Bundesliga-Debüt feierte, werden gegen Frankfurt definitiv im Kader der Münchner stehen. Eventuell werde er auch noch einen vierten Nachwuchsspieler nominieren, kündigt Heynckes an.

+++ Lob für Tolisso +++

"Er ist ein sehr guter Spieler, der einige Verletzungsprobleme hatte und durch das Überangebot im Mittelfeld nicht immer spielen konnte. Aber er ist laufstark und torgefährlich, ich hoffe, dass er morgen einen guten Rhythmus hat. Dann ist er vielleicht auch eine Option für Madrid. Er ist ein hochinteressanter Spieler mit einem super Charakter." Allerdings seien die Beschwerden des Franzosen am Schienbein noch nicht gänzlich verschwunden, ein Fünkchen Skepsis bleibt also.

+++ Keine Berührungsängste mit Kovac +++

Ob das Duell mit der Eintracht durch das Pokalfinale und seinen Nachfolger Kovac etwas Besonderes sei, wird Heynckes gefragt: "Dass wir im Pokalfinale wieder aufeinandertreffen, ist sicherlich etwas Besonderes. Aber mit Niko Kovac habe ich keine Berührungsängste. Er ist ein junger Trainer, der durchstarten möchte, das sei ihm vergönnt. Ich hoffe, dass er hier in der nächsten Saison einen guten Job macht."

+++ Unverständnis in Sachen Boateng +++

Spekulationen, dass Jerome Boateng ein WM-Aus drohen könnte, kann Heynckes nicht verstehen: "Da sehe ich überhaupt keine Gefahr." Boateng könne schon wieder normal laufen und werde wahrscheinlich noch in dieser Saison mit den Bayern trainieren können.

+++ Heynckes über die Verletzten +++

"Javi hat keine Gehirnerschütterung, er hat eine leichte Schädelprellung gehabt. Er wird morgen wieder trainieren, ich denke, dass er am Dienstag zur Verfügung steht. Arjen Robben geht es relativ gut, aber es ist schwierig zu diagnostizieren. Bei David Alaba stand ich vor der Entscheidung: Nehme ich ihn morgen mit, lasse ich ihn spielen? Mir ist es lieber, dass er noch drei Trainingseinheiten bis Dienstag hat und dann voll einsatzfähig ist."

+++ Heynckes rechnet mit Reaktion +++

"Wut ist kein guter Ratgeber. Man sollte Motivation für die nächsten Aufgaben herausziehen. Als Spieler war ich immer am besten, wenn ich Enttäuschungen erlebt habe. Ich bin jemand, der dann sagt: Jetzt erst recht! So etwas wirft mich nicht um und meine Spieler auch nicht. Ich weiß, dass wir am Dienstag reagieren werden."

+++ "Gute Laune ist wieder eingekehrt" +++

"Die gute Laune ist schon seit heute wieder eingekehrt. Gestern haben wir unsere Wunden geleckt und ich habe in der Spielanalyse gestern deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es ein Sportler auch bei Misserfolg verstehen muss, damit umzugehen. Aber heute haben wir wieder eine sehr positive Atmosphäre. Da sehe ich keine Nachwirkungen von Mittwoch."

Die Spannung hochzuhalten, sieht Heynckes nicht als allzu großes Problem. Zwar sei der Dreitages-Rhythmus nicht ganz einfach, aber die Spieler wüssten, dass er auch gegen Frankfurt einen Sieg erwarte und rechne daher mit einem entsprechenden Auftreten.

+++ Heynckes will weiter siegen +++

"Wir wollen unsere Serie verteidigen. Wir haben die Ambition, weiter siegreich zu sein. In den Hinterköpfen wird sicher die Begegnung am Dienstag in Madrid sein.

+++ Los geht's in München +++

Jupp Heynckes ist da, es geht los.

+++ Zwischen Real kommt Frankfurt - und Kovac +++

Zwischen den beiden Duellen mit Real Madrid wartet auf den bereits feststehenden Deutschen Meister am Samstagnachmittag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) das Duell mit Eintracht Frankfurt, das in zweierlei Hinsicht eine gewisse Brisanz birgt.

Zum einen treffen die beiden Teams auch im Pokalfinale am 19. Mai in Berlin aufeinander, zum anderen kommt in Eintracht-Coach Niko Kovac der Nachfolger von Jupp Heynckes in die Allianz Arena.

"Was mich derzeit bei Bayern München interessiert ist nur die Tatsache, wie wir sie schlagen können", betonte Kovac jedoch bereits am Donnerstag: "Wichtig ist nur die Eintracht und das, was wir noch erreichen können."

+++ Hoffnung fürs Rückspiel lebt +++

Die Vorstellung gegen die Königlichen machte dem FC Bayern aber zumindest Hoffnung für das Rückspiel am kommenden Dienstag (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) in Madrid.

Nachdem die erste Enttäuschung über die unnötige Heimniederlage verflogen war, gaben sich die Bayern-Stars daher mit Blick auf die Partie im Bernabeu bereits kämpferisch.

+++ Bittere Enttäuschung gegen Real +++

Trotz einer über weite Strecken überlegenen Vorstellung gab es für den FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mal wieder nichts zu holen.

1:2 hieß es am Ende aus Sicht der Münchner - weil beste Chancen nicht genutzt wurden und den Bayern in der Defensive gravierende individuelle Fehler unterliefen.