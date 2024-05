Drama in der Nachspielzeit! Bremen kassiert Dämpfer im Kampf um einen Europa-League-Platz

Punkt in letzter Minute: Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um den Klassenerhalt einen womöglich enorm wichtigen Zähler eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane erkämpfte sich bei Werder Bremen auf den letzten Drücker ein 2:2 (1:1), schwebt zwei Spieltage vor dem Saisonende aber weiterhin in Abstiegsgefahr.

Der eingewechselte Florian Neuhaus rettete in der Nachspielzeit (90.+1) per Handelfmeter nach Videobeweis das Remis. Robin Hack hatte die Gladbacher früh in Führung (8.) gebracht. Dann drehte Bremens Nick Woltemade aber mit seinen ersten Bundesligatreffern (45. und 65.) die Partie.