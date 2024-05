Zwei neue Bayern-Verletzte! Sorgen immer größer

Neue Sorgen beim FC Bayern ! Der ohnehin personell gebeutelte Rekordmeister hat möglicherweise den nächsten bitteren Ausfall zu beklagen. Bereits in der Anfangsphase des Bundesliga-Spiels beim VfB Stuttgart (JETZT im LIVETICKER) musste Raphael Guerreiro angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Portugiese hatte einen Distanzschuss von Angelo Stiller mit dem linken Fuß geblockt und sich dabei offenbar verletzt. Anschließend humpelte Guerreiro noch einige Minuten über den Rasen, ehe er sich auf den Platz setzte und den Schuh auszog. In der 17. Minute erfolgte schließlich der Wechsel, Leon Goretzka kam für ihn ins Spiel.

Raphael Guerreiro verletzte sich offenbar am linken Fuß

Dier zieht sich Platzwunde zu

Neben Guerreiro musste auch Eric Dier früh behandelt werden (12.). Der Innenverteidiger zog sich bei einem Kopfballduell mit Serhou Guirassy eine Platzwunde an der Stirn zu. Die Wunde wurde getackert, Dier konnte zunächst weiterspielen.

Als der Engländer einen Schuss von Guirassy per Kopf auf der Linie blockte (28.), platzte die Wunde jedoch wieder auf und Dier musste erneut behandelt werden.

In Abwesenheit Diers kassierten die Münchner das 0:1 durch Leonidas Stergiou (29.). Dier kehrte anschließend mit einem Turban wieder auf das Feld zurück. In der Halbzeitpause blieb der Defensivmann dann aber doch in der Kabine. Dayot Upamecano ersetzte ihn. Dier verfolgte die restliche Partie von der Bank aus.