Es gibt sie also irgendwie doch noch, die Fußball-Romantik: Trotz des drohenden Abstiegs und der zahlreichen Angebote erstklassiger Klubs hat sich Jonas Hector für einen Verbleib beim 1. FC Köln entschieden.

Wie das Schlusslicht der Bundesliga am Montag bekanntgab, verlängerte Hector seinen Vertrag in der Domstadt vorzeitig bis 2023. Auch im immer wahrscheinlicheren Falle des Abstiegs in die 2. Liga wird Hector demnach in den nächsten Jahren das Trikot der Geißböcke tragen.

Für dieses positive Signal erhielt der vereinstreue Hector in den Sozialen Netzwerken viel Lob. Sogar von den Fans des BVB, der am stärksten an dem Nationalspieler interessiert gewesen war. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer meldete sich sogar eine Bundespolitikerin auf Twitter zu Wort.

SPORT1 zeigt Netzreaktionen zur Hector-Verlängerung: