Ralph Hasenhüttl ist nach der 2:5-Pleite von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim mit seinen Spielern hart ins Gericht gegangen.

"Ich möchte gerne noch einmal den Charakter meiner Truppe sehen. Den Charakter der Zuschauer habe ich heute gesehen. Das spricht für das, was wir aufgebaut haben. Wir müssen in den letzten Spielen schon noch einmal ein bisschen was zurückzahlen", machte der Trainer des Vizemeisters bei Sky seinen Profis eine klare Ansage.

Schonungslos, hart und offen kritisierte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor allem das vogelwilde Abwehrverhalten seiner Mannschaft und schob alle Gedanken an die Champions League vorerst ganz weit beiseite.

"Dann haben wir oben nichts verloren"

"Wenn wir in letzten Spielen nicht wieder eine Schippe drauflegen und die Fehler hinten abstellen, dann haben wir oben nichts verloren", sagte Hasenhüttl in aller Deutlichkeit. "Dann haben wir zwar eine ganz nette individuelle Qualität, aber als Mannschaft nicht die Qualität, um da oben zu bestehen."

Hasenhüttls Ärger war allzu verständlich. Die Leipziger drohen sich durch viele individuelle, aber auch kollektive Aussetzer um den Lohn einer eigentlich guten Saison zu bringen. Die Rote Karte von Spielmacher Emil Forsberg (47.) war nur ein Glied einer langen Fehlerkette am Samstag.

Gegentor-Flut deckt Leipzigs Schwächen auf

15 Gegentore hat RB in den vergangenen vier Spielen kassiert - viel zu viel für einen Europapokal-Aspiranten. Der Schaden ist längst angerichtet. In der UEFA Europa League verspielten die Sachsen durch die Defensivschwächen den Einzug ins Halbfinale, in der Bundesliga ist RB nur noch Sechster. Der Rückstand auf Rang vier und die Champions-League-Qualifikation ist drei Spieltage vor Saisonende bedenklich angewachsen.

"15 Gegentore in vier Spielen: Das habe ich als Trainer bisher auch nicht erlebt. Das ist nicht schön, das fühlt sich nicht gut an", sagte Hasenhüttl, der auch vom angeknacksten Selbstvertrauen seiner Mannschaft sprach.

Mit der Champions League will sich RB Leipzig vorerst nicht beschäftigen, ausgeschlossen ist die erneute Teilnahme aber nicht. Mit Spielen gegen die Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg sowie Hertha BSC ist das Restprogramm der Leipziger vermeintlich einfach.

Es ist aber vor allem auch ein Charaktertest für die Leipziger.

---

