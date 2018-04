Peter Knäbel, früherer Sportdirektor vom Hamburger SV, kehrt in die Bundesliga zurück und wird die Knappenschmiede beim FC Schalke 04 leiten.

Knäbel übernimmt den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. Sein Schwerpunkt ist der Nachwuchsbereich, er steht damit auch der "Knappenschmiede" vor und wird Vorgesetzter von U19-Erfolgstrainer Norbert Elgert.

Zuletzt war Knäbel externer Berater des VfB Stuttgart und sollte dort ein neues Nachwuchskonzept auf die Beine stellen.

Schalke bestätigte die Personalie am Abend offiziell - nachdem sich Stürmer Breel Embolo in einem Video-Interview verplappert und die Ankunft des neuen Mannes angekündigt hatte. "Es freut mich, dass wir einen neuen Juniorenchef haben, der schon in Basel super Arbeit geleistet hat."

Als HSV-Manager (Oktober 2014 bis Mai 2016) hatte Knäbel für eine legendäre Affäre gesorgt. Im August 2015 wurde ihm ein Rucksack mit Gehaltslisten und Scouting-Unterlagen gestohlen, den dann eine Altenpflegerin im Hamburger Jenischpark wiederfand.

Am 22. März 2015 übernahm Knäbel acht Spieltage vor Saisonende die auf dem 16. Tabellenplatz stehenden Hanseaten als Interimstrainer vom zuvor freigestellten Josef Zinnbauer.

Ursprünglich bis zum Abschluss der Saison als Trainer eingeplant, kehrte er nach zwei klaren Niederlagen und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz auf seinen alten Posten zurück und gab die Position des Cheftrainers an Bruno Labbadia weiter.