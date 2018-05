Der wochenlang schon abgeschriebene Hamburger SV hat durch eine 0:3 (0:1)-Niederlage bei Eintracht Frankfurt eine große Chance im Kampf gegen den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga vertan.

Die gleichzeitige Niederlage des VfL Wolfsburg bewahrte den Bundesliga-Dino vor dem Super-GAU, dem Abstieg. Die Entscheidung fällt nun im Saisonfinale am kommenden Samstag. (Alle Ergebnisse im Überblick)

HSV benötigt Schützenhilfe

Um den Niedergang nach 55 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum Oberhaus noch zu verhindern, braucht die Mannschaft von Trainer Christian Titz am letzten Spieltag allerdings zwingend einen Sieg. Gleichzeitig muss der HSV zudem auf eine Pleite der Wolfsburger gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Köln hoffen, um noch auf den Relegationsplatz zu klettern. (Der SPORT1-Tabellenrechner)

"Wir haben immer noch eine Chance, auch wenn sie jetzt ein bisschen kleiner geworden ist. Aber sie ist immer noch da. Wolfsburg hat uns heute auch am Leben gelassen", gab Aaron Hunt bei Sky die Hoffnung noch nicht auf. "Wir müssen erstmal unser Spiel gewinnen und dann schauen wir, was passiert. Wir stecken nicht auf."

Frankfurt, das durch Treffer von Marius Wolf (31.), Omar Mascarell (77.) und der eingewechselte Fußball-"Gott" Alexander Meier (90.+1) verdient siegte, hat derweil im Kampf ums internationale Geschäft alle Trümpfe in der Hand.

Ein Sieg bei Schalke 04 würde der Eintracht zur Europa-League-Qualifikation reichen. Eine weitere Chance böte sich zudem im Pokalfinale gegen Bayern München. (Tabelle der Bundesliga)

Hamburger Führung zählt nicht

Die Last des drohenden Niedergangs war den nervösen Hamburgern in Frankfurt deutlich anzumerken. Weil die Eintracht ihre spielerische Überlegenheit jedoch nur selten in Torchancen ummünzte, schien der HSV dennoch plötzlich obenauf. Der Treffer von Tasuya Ito (25.) wurde allerdings nach Intervention des Videoschiedsrichters zurückgenommen.

In der Folge nahm der Druck der Frankfurter aber weiter zu, sodass Wolf die Gastgeber letztlich in Führung schoss. HSV-Keeper Julian Pollersbeck rettete seine Mannschaft wenig später zudem in höchster Not gegen Mascarell (36.) vor dem vorzeitigen K.o. vor der Pause.

Auch Holtbys Tor zählt nicht - Meier trifft

In Halbzeit zwei bäumte sich der HSV auf: Bobby Wood (67.) hatte die erste gute Chance für den HSV, Douglas Santos traf kurz danach den Pfosten (70.), das anschließende Abstaubertor von Lewis Holtby wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Der HSV ging anschließend noch einmal volles Risiko, kassierte allerdings prompt die kalte Dusche durch Mascarell.

Emotional wurde es dann noch einmal in der 87. Minute, als Frankfurts Kapitän Meier nach mehr als einjähriger Verletzungspause sein Comeback feierte. Die Fans begrüßten ihren "Fußball-Gott" bei seinem womöglich letzten Heimspiel nach insgesamt 14 Jahren bei der Eintracht mit stehend dargebrachten Ovationen. Meiers Vertrag läuft am Saisonende aus, Vertragsgespräche wurden bislang nicht geführt.

