Nationaltorhüter Manuel Neuer wird in dieser Saison nicht mehr für den FC Bayern München auflaufen. Das bestätigte Trainer Jupp Heynckes dem kicker am Telefon.

"Manuel wird gegen Stuttgart nicht spielen - und auch im Pokalfinale nicht", stellte der Coach an seinem 73. Geburtstag klar.

Damit steht fest: Stellvertreter Sven Ulreich wird im abschließenden Saisonspiel gegen seinen Ex-Klub Stuttgart (Samstag, ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) und auch beim Pokalfinale in Berlin am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt die Saison zu Ende bringen.

Neuer hat nach seinem Fußbruch seit September kein Spiel mehr bestritten.

Neuer wohl trotzdem mit ins Trainingslager

Was das nun für die Fußball-WM in Russland bedeutet?

WM-Teilnahme? "Kann ich im Moment noch nicht sagen"

Wie Bundestrainer Joachim Löw, der am kommenden Dienstag in Dortmund seinen vorläufigen WM-Kader benennen wird, mit Neuer nach dessen feststehendem Saison-Aus nun plant, ist unklar.

Voraussichtlich wird er neben seinem Kapitän und dessen bisherigen Vertreter Marc-Andre ter Stegen auch Bernd Leno und Kevin Trapp ins Trainingslager nach Südtirol (23. Mai bis 7. Juni) mitnehmen. (SERVICE: WM-Spielplan)

Neuer schloss zumindest nicht aus, dass er sich in Russland auch hinter ter Stegen auf die Bank setzen würde. "Man kann sich momentan alles vorstellen, weil man nicht weiß, wo das Ende ist bzw. was das Ende mit sich bringt", sagte der Keeper auf entsprechende SPORT1-Nachfrage am Dienstag.

Heynckes warnt Neuer vor erneutem Fehler

WM ohne Spielpraxis nicht vorstellbar

Weiter betonte er, er wolle "in erster Linie fit sein und dann auch zufrieden sein mit meiner Leistung. Dann wird man sehen."

Was zum Knackpunkt werden könnte: Eine WM-Teilnahme ohne Spielpraxis ist für Neuer nach eigenen Angaben kaum vorstellbar. Allerdings habe man ja noch "ein paar Spiele". Davon bleiben jetzt aber nur noch zwei übrig, nämlich die Testspiele der Nationalmannschaft gegen Österreich (2. Juni) und Saudi-Arabien (8. Juni).

Nach einer Trainingspause wegen einer Schwellung im operierten linken Fuß hatte Neuer Ende der vergangenen Woche das Training wieder aufgenommen. Auch am Dienstag konnte er aber noch nicht das komplette Programm mit der Mannschaft absolvieren.

