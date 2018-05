Der DFB-Pokalsieg von Eintracht Frankfurt gegen die Bayern (3:1) bringt den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig in Terminschwierigkeiten.

Eigentlich hatte der Tabellen-Sechste der vergangenen Saison geplant, am 9. Juli in die Vorbereitung für die neue Saison zu starten. Doch durch den Frankfurter Pokalsieg müssen die "Roten Bullen" plötzlich in der Qualifikation für die Europa League ran - und die beginnt bereits am 26. Juli.

Mit einem Sieg der Bayern wäre RB sicher für die Europa League qualifiziert gewesen, jetzt warten auf den Klub bis zu sechs zusätzliche Spiele bereits vor dem eigentlichen Saisonbeginn am 24. August.

Schon in der vergangenen Saison hatte das Team mit der Mehrfachbelastung aus Pokal, Champions- und später Europa League zu kämpfen.

Nachfolger für Hasenhüttl gesucht

Zudem steht der Bundesligist nach der Trennung von Coach Ralph Hasenhüttl noch immer ohne Trainer da. Wie die Bild berichtet, soll der neue Coach bis Mitte Juni gefunden sein.

Denkbar ist nun, dass der Klub auf das geplante Camp vom 24. Juli bis 4. August verzichtet oder von dort direkt zum ersten Qualifikations-Spiel am 26. Juli startet. Die Auslosung für die erste Quali-Runde findet am 19. Juni in Nyon statt.