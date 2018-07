Die DFL hat die ersten sechs Spieltage für die kommende Bundesliga-Saison terminiert. Wie bereits bekannt war, eröffnen der FC Bayern und 1899 Hoffenheim am 24. August die neue Spielzeit. Das Topspiel des 1. Spieltags steigt dann am Sonntag (18:00 Uhr), wenn Borussia Dortmund mit seinem neuen Coach Lucien Favre RB Leipzig empfängt.

Am Samstag Abend (18:30 Uhr) kommt es zum Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Die beiden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg müssen jeweils am Samstag um 15:30 Uhr ran. (Datencenter: Der Bundesliga-Spielplan)

Hannover fordert Dortmund

Der 2. Spieltag startet mit der Partie Hannover 96 gegen Borussia Dortmund am 31. August um 20:30 Uhr. Das Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) bestreiten der VfB Stuttgart und der FC Bayern. Auch der 3. Spieltag startet am Freitag mit Borussia Dortmund. Der BVB empfängt Pokalsieger Eintracht Frankfurt.