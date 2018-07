Beim Premium-Test des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in Klagenfurt lief gerade die 62. Minute, als Joshua Zirkzee ins Spiel kam - zwölf Minuten später hatte der Nobody bereits eine erste Visitenkarte bereits abgegeben.

Nach einem mustergültigen Angriff über Serge Gnabry war der Niederländer zur Stelle und vollendete zum 3:1-Endstand. "Ein richtig guter Konter mit einem langen Ball hinter die Abwehr. Das war sehr gut.", schwärmte Trainer Niko Kovac.

"Sehr glücklich", sei er über sein Debüt und vor allem seinen Treffer, schrieb der Youngster kurze Zeit später bei Instagram.

Mit seinen 17 Jahren steht Zirkzee ganz am Anfang seiner Karriere. in der vergangenen Spielzeit lief der bullige Mittelstürmer für die U17 des Rekordmeisters auf, traf dort in 16 Spielen 15 Mal. Auch im verlorenen Finale gegen Borussia Dortmund (2:3) trug sich Zirkzee in die Torschützenliste ein, handelte sich später aber eine Rote Karte ein.

Robben lobt Bayern-Youngster

An der Säbener Straße ist der Angreifer seit Juli 2016 anzutreffen, damals wechselte er von Feyenoord Rotterdam nach München. Nach SPORT1-Informationen setzten sich die Bayern damals im Rennen um das begehrte Talent gegen vier englische Teams durch.

Dass sich Zirkzee dank seiner starken Physis künftig auch bei den Erwachsenen durchsetzen kann, deutete er in den knapp 30 Minuten gegen PSG an.

Arjen Robben lobte nach der Partie seinen Landsmann zwar nicht gesondert, allerdings darf sich der Teenager bei den Worten des Bayern-Stars besonders angesprochen fühlen.

"Die Jungs machen gut mit", so Robben. "Das ist auch nicht einfach bei den Profis. Die müssen sich alle noch beweisen und zeigen. Das Allerwichtigste ist dann der Charakter. Wir versuchen sie zu unterstützen und ihnen zu helfen und sie mit ins Boot zu nehmen. Hoffentlich kommt der ein oder andere in ein paar Jahren hoch."

Derzeit ist Zirkzee regelmäßig im Mannschaftstraining der Profis dabei und wird wohl auch die US-Tour mitmachen. Gut möglich, dass er auch dort wieder von sich Reden machen wird.

