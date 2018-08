Nächster Härtetest für Borussia Dortmund in der Vorbereitung auf die nahende Saison 2018/19. Das Team des neuen Trainers Lucien Favre testet am Dienstag in St. Gallen gegen den SSC Neapel. SPORT1 begleitet die Partie ab 19.30 Uhr im LIVETICKER.

Der Wechsel des belgischen Nationalspielers Axel Witsel zum BVB ist nahezu perfekt. Am Montagnachmittag traf der 29-Jährige im Trainingslager in Bad Ragaz ein. Ein Einsatz Witsels gegen den Zweiten der vergangenen Saison in der Serie A ist aber ausgeschlossen.

Nach dem 1:1 im letzten Test gegen Stade Rennes am vergangenen Freitag kann Favre gegen einen Gegner der internationalen Spitzenklasse wichtige Erkenntnisse sammeln.

Ancelotti kommt für Sarri

Prominentester Neuzugang der Neapolitaner ist der Trainer. Carlo Ancelotti löste Maurizio Sarri, der jetzt beim FC Chelsea das Sagen hat, ab. Der ehemalige Trainer des FC Bayern hat vor dem Saisonstart am 18. August bei Lazio Rom mit seinem Team noch viel Arbeit vor sich. Das letzte Testspiel gegen den FC Liverpool ging mit 0:5 verloren.

Mit Fabian Ruiz (Betis Sevilla), Simone Verdi (FC Bologna) und Torwart Alex Meret (Udinese Calcio) stehen drei millionenschwere Neuzugänge im Kader des SSC. Prominentester Abgang ist der Brasilianer Jorginho, der für 57 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.