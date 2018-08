Bayern-Trainer Niko Kovac hat kurz vor dem Saisonauftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim (ab 20 Uhr im Liveticker) erklärt, wie er den wechselwilligen Stürmerstar Robert Lewandowski wieder in die Spur brachte.

"Wir hatten zwei Gespräche. Lewy ist ein Mensch wie jeder andere auch. Er braucht Anerkennung und Zuneigung", sagte Kovac bei Eurosport.

Ob er die in der vergangenen Saison beim FC Bayern nicht bekommen hatte, vermochte Kovac nicht zu beantworten: "Ich war Außenstehender und hatte eine Aufgabe in Frankfurt."

Lewandowski fühlt sich allein gelassen

Lewandowski hatte am Mittwoch die Bosse des FCB kritisiert. "Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt", sagte er der Sport Bild.

Als Lewandowski in den Champions-League-Spielen gegen Real Madrid das Tor nicht traf, war die Kritik in den Medien groß. Seiner Meinung nach habe sich in dieser Zeit niemand der Bayern-Verantwortlichen hinter ihn gestellt: "Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt."

Lewandowski gibt zu, danach intensiv über Angebote anderer Vereine nachgedacht zu haben. Erst nach einem Gespräch mit Kovac habe er seine Meinung geändert. "Er hat mir erklärt, wie er spielen lassen will, wie alles funktioniert. Das hat mir sehr gut gefallen", sagte der 30-Jährige.

Lewy und Co. verraten Geheimnis der Bayern-DNA

Kovac redet Lewandowski stark

Wie Kovac verrät, legte er in den Gesprächen großen Wert darauf, seinen polnischen Stürmer stark zu reden. "Ich habe ihm klipp und klar gesagt: 'Lewy, du bist ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Du gehörst für mich zu den drei bis fünf besten Mittelstürmern, die es überhaupt gibt'", sagte der Bayern-Trainer.

Der 46-Jährige machte Lewandowski auch klar, dass die Mannschaft ihm im Gegenzug sicher helfen werde, wenn er seine Qualitäten wieder ins Team einbringt. "Im Moment sieht es sehr gut aus und ich bin froh, dass er wieder Spaß und Freude am Fußball hat", sagte Kovac.

