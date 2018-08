Große Kulisse für den letzten Test des FC Bayern: Im Hamburger Volksparkstadion trifft das Team von Trainer Niko Kovac am Mittwoch auf den Zweitligisten Hamburger SV.

SPORT1 überträgt das Traditionsduell ab 17 Uhr LIVE im Free-TV und berichtet mit ausführlichem Vorlauf, Interviews und Hintergrundberichten – Anpfiff ist um 18 Uhr. Thomas Herrmann kommentiert das Spiel, als Moderator ist Oliver Schwesinger vor Ort.

Vor dem Bundesliga-Start liefert SPORT1 den Fans damit noch einmal Fußballtradition pur: Der HSV und Bayern trafen zum ersten Mal vor 53 Jahren in der Bundesliga aufeinander, insgesamt gab es bereits 118 Pflichtspiele.

Zahlreiche Duelle schrieben Fußballgeschichte wie der 9:2-Kantersieg der Bayern 2013 oder der 2:1-Erfolg der Hamburger 2006 in der Allianz Arena, der erste Sieg in München nach 24 Jahren.

Beide Teams gewannen ihre letzten Spiele. Während der FC Bayern beim 5:0 im Finale des deutschen Supercups Eintracht Frankfurt keine Chance ließ, feierte der HSV am Wochenende mit dem Sieg in Sandhausen den ersten Erfolg in der 2. Bundesliga.

FC Bayern: Generalprobe vor DFB-Pokal

Für Bayern-Trainer Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist es zudem die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Beide trugen in ihrer aktiven Karriere das Hamburger Trikot, liefen zusammen in 160 Pflichtspielen für den HSV auf.

Der HSV ist für den FC Bayern der letzte Test-Gegner, bevor es am Samstag im DFB-Pokal gegen den SV Drochtersen/Assel (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) geht und der Klub am Freitag der folgenden Woche die Bundesliga-Saison gegen die TSG Hoffenheim eröffnet (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).