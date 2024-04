Erster Sieg nach 68 Tagen: Bochum stoppt freien Fall

Mit dem ersten Sieg nach 68 Tagen hat der VfL Bochum seinen freien Fall in der Fußball-Bundesliga gebremst. Nach acht Spielen ohne Erfolg bezwangen die abstiegsbedrohten Westfalen die lange Zeit erschreckend schwache TSG Hoffenheim mit 3:2 (2:0) und verließen vorerst den Relegationsplatz.

Baumann überholt Bundesliga-Ikone Schumacher

Den ersten Dreier seit dem 3:2 gegen Bayern München am 18. Februar machten Kevin Stöger mit einem Freistoß in den Winkel (34.) und einem Abstaubertor (64.) sowie Felix Passlack mit beherztem Einsatz (45.+2) perfekt. Die Hoffenheimer, für die Andrej Kramaric doppelt traf (73., 84.), kassierten die vierte Auswärtspleite in Folge und ließen im Rennen um einen Europapokalplatz wichtige Punkte liegen.