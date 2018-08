RB Leipzigs Sportdirektor und Interimstrainer Ralf Rangnick macht sich offenbar weiter Hoffnungen auf eine Verpflichtung Sebastian Rudys vom FC Bayern.

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung behauptete Rangnick zwar, die Verpflichtung des Nationalspielers sei "für uns kaum darstellbar". Gleichzeitig sagte er jedoch: "Vielleicht sind wir ja wirklich mal an einem FC-Bayern-Spieler interessiert."

In diesem Zusammenhang rief Rangnick Bayern-Präsident Uli Hoeneß dazu auf, sich auf eine Empfehlung zu besinnen, die er RB-Patriarch Dietrich Mateschitz einst gegeben hatte.

Rangnick: "Hoeneß kann uns Spieler gerne geben"

Wenn sich RB langfristig in der Ligaspitze etablieren wolle, gehe das nicht immer nur mit neuen 18- oder 19-Jährigen, hatte Hoeneß Mateschitz geraten. In der SZ entgegnete Rangnick jetzt: "Dann können Sie Uli Hoeneß gerne daran erinnern, was er uns empfohlen hat, und dass er uns den Spieler gerne geben darf."

Hier spricht Kovac über Rudy

Rudy hat auch deshalb Interesse in Leipzig geweckt, weil er unter dem künftigen Trainer Julian Nagelsmann Kapitän und Führungsspieler in Hoffenheim war.

Nagelsmann selbst erachtet Rangnick derweil als einen "der spannendsten Trainer Europas ". Den 31-Jährigen hatte er eigentlich schon als neuen Trainer in München gewähnt. "Da war ich mir relativ sicher. Gott sei Dank habe ich mich getäuscht", sagte Rangnick.

"Nagelsmann hätte freie Auswahl gehabt"

Der Sportdirektor, der in diesem Jahr zugleich als Interimstrainer fungiert, bezweifelte, dass Leipzig das Rennen um den Trainer gewonnen hätte, wäre Nagelsmann schon in diesem Sommer zu haben gewesen. "Dann hätten andere Vereine wahrscheinlich noch ernster gemacht bei ihm. (…) Er hätte weitgehend die freie Auswahl gehabt", sagte Rangnick.

So habe etwa Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, Nagelsmanns Berater angerufen, sagte Rangnick.