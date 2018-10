Bayer Leverkusen hat ein Last-Minute-Remis gefeiert. Die Werkself erkämpfte sich ein 2:2 (1:1) gegen Hannover 96 - und das durch ein Tor von Karim Bellarabi in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Die Niedersachsen mussten sich abermals mit einem Punkt begnügen und blieben im 17. Auswärtsspiel in Folge ohne Dreier und auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Dennoch brachten sie dieTrainerdiskussion bei Leverkusen wieder ins Rollen.

Herrlich unter Druck

Der selbsternannte Champions-League-Anwärter, der seine vorherigen zehn Heimspiele gegen Hannover allesamt gewonnen hatte, verharrt nach seinem zweiten Heimspiel in Folge ohne Sieg weiter in den unteren Tabellengefilden. Der Druck auf den umstrittenen 04-Coach Heiko Herrlich dürfte nach nur zwei Siegen aus acht Ligaspielen wieder steigen.

In Hannover sollte nach dem Teilerfolg dagegen zunächst wieder Ruhe einkehren, nachdem Trainer Andre Breitenreiter infolge des schlechten Saisonstarts auch schon in die Kritik geraten war. (Tabelle Bundesliga)

U20-Nationalspieler Florent Muslija (25.) mit einem herrlichen Freistoß und Felipe (54.), der vier Minuten nach seinem Treffer die Gelb-Rote Karte sah, erzielten die Treffer für die Niedersachsen, die ihre vorangegangenen zehn Gastspielen unter dem Bayer-Kreuz alle verloren hatten und insgesamt zum 17. Mal in Folge auswärts ohen Sieg blieben.

Leverkusen verschießt Elfmeter

Bayer-Kapitän Lars Bender (34.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Wendell verschoss in der siebten Minute noch einen Handelfmeter für Bayer.

Bei der Generalprobe für das Auswärtsspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag beim FC Zürich (18.55/DAZN) zeigte Bayer wieder mehr Schatten als Licht. Nach gutem Beginn bauten die Hausherren spätestens nach dem Fehlschuss von Wendell ab. (Spielplan Bundesliga)

Der Brasilianer scheiterte vom Punkt mit einem ganz schwach geschossenen Strafstoß an 96-Torwart Michael Esser. Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) hatte erst nach Rücksprache mit dem Videoassistenten das Handspiel von Felipe geahndet.

Esser hatte bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison bei der 2:3-Niederlage in Leverkusen ebenfalls in der Anfangsphase einen Elfmeter von Wendell abgewehrt. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Hradecky verhindert 0:2

Besser machte es bei einem Standard 96-Youngster Muslija, der bereits unter der Woche mit einem Traumfreistoß zum 3:0 beim 3:2 der deutschen U20 gegen die Schweiz auf sich aufmerksam gemacht hatte. In der 30. Minute verhinderte der finnischen Nationaltorwart Lukas Hradecky mit einer Glanzparade gegen den herausragenden Muslija das 0:2.

Nur fünf Minuten später gelang Lars Bender der Ausgleich, nachdem Sekunden zuvor auf der anderen Seite ein Treffer von Niclas Füllkrug nicht anerkannt worden war.

Auch nach der Pause fand Leverkusen in einer interessanten Partie kein geeignetes Mittel, um die gut organisierte Defensive der Roten auszuhebeln. Ein harmloser Weitschuss von Kai Havertz (51.) sowie Halbchancen durch Julian Brandt (53.) und Dominik Kohr (60.) waren die mickrige Ausbeute der Bayer-Offensive im zweiten Durchgang.

Hannover nutzte dagegen einen seinen wenigen Konter durch Felipe, der sein Team anschließend selbst schwächte.