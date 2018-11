Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Derby des 10. Spieltags gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) womöglich weiter auf seinen erfolgreichsten Stürmer Alassane Plea verzichten.

"Er hat individuell trainiert, es wird knapp", sagte Trainer Dieter Hecking während der Pressekonferenz am Freitag. Spätestens bei Werder Bremen am 10. November (Bundesliga: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) werde der französische 23-Millionen-Euro-Zugang nach einer Oberschenkelzerrung wieder dabei sein.

Bereits gegen Düsseldorf wird Offensivspieler Raffael (33) in den Kader zurückkehren. Der Brasilianer hat seine Wadenprobleme auskuriert und steht für die Startelf zur Verfügung.

Gladbach unterliegt Leverkusen im Pokal

Die Borussia ist noch mit der Aufarbeitung des DFB-Pokal-Debakels gegen Bayer Leverkusen (0:5) am Mittwoch beschäftigt. "So etwas sollte uns nicht passieren. Da sieht man, dass diese Mannschaft immer noch in der Entwicklung ist", sagte Hecking.