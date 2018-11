Die Nationalmannschaft in der Standortbestimmung vor dem Spiel gegen die Niederlande, die Konsequenz von Joachim Löws neuem Weg und die Versäumnisse in der Nachwuchsarbeit. Zudem der DFB im Werben um die Fans sowie die Brennpunkte der Bundesliga - Die sind nur einige einige Themen, mit denen sich der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ausgiebig beschäftigt.

Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident und Präsident des Süddeutschen Fußball-Verbandes, sowie Simon Rolfes, Ex-Leverkusen-Profi und heute "Leiter Jugend und Entwicklung" bei Bayer Leverkusen, und Alexander Zorniger, Trainer von Bröndby Kopenhagen und Ex-Coach des VfB Stuttgart und von RB Leipzig.

Im Hilton Munich Airport Hotel werden außerdem SPORT1-Experte Marcel Reif, Kabarettist Wolfgang Trepper und Raphael Honigstein (freier Journalist und Buchautor) zu Gast sein.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein.

Auf dem Podcast-Kanal des CHECK24 Doppelpass gibt es ab sofort das "Phrasenschwein-Geflüster", ein Heißmacher mit den aktuellen Themen und den besten Sprüchen der vergangenen Sendung.