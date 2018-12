Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einer namhaften Verstärkung nach Informationen der spanischen Zeitung Marca fündig geworden.

Demnach sollen die Bayern unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez von Atletico Madrid stehen - und für den Abwehrspieler angeblich die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro bezahlen.

Lucas Hernandez wäre Rekord-Transfer des FC Bayern

Es wäre der teuerste Einkauf der Bayern-Geschichte und würde den bisherigen Rekord von Corentin Tolisso (41,5 Milllionen) mal eben fast verdoppeln. Der Vertrag in Madrid wurde erst im Juni bis 2024 verlängert.

Die Marca berichtet weiter, dass der Transfer bereits im Winter über die Bühne gehen soll. In München soll Hernandez ein wesentlicher Bestandteil des geplanten Umbruchs sein. Dementsprechend wollten sich die Münchner die Dienste des Franzosen langfristig sichern. Ein Vierjahresvertrag ist wohl im Gespräch.

Vor der Partie gegen RB Leipzig wurde Bayern-Trainer Niko Kovac bei Sky auf die Meldung angesprochen - und gab keinen Kommentar ab (Bundesliga, 16. Spieltag: FC Bayern - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Der 22-jährige Hernandez kann in der Verteidigung zentral und links eingesetzt werden. Bei der WM agierte er für Frankreich als Linksverteidiger, in dieser Saison kam der Defensivspezialist allerdings hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz. Damit wäre er wohl weniger eine Konkurrenz für David Alaba, sondern für Jerome Boateng und Mats Hummels.

In allen WM-Spielen auf dem Platz

Der in Marseille geborene und in Spanien aufgewachsene Hernandez spielt seit 2014 für Atletico, er wurde 2018 Europa-League-Sieger. Bei der WM in Russland im Sommer stand er in allen sieben Partien auf dem Platz, spielte sechsmal durch, auch beim gewonnenen Endspiel gegen Kroatien.

Er ist der Sohn von Jean-Francois Hernandez, der Erstliga-Profi in Frankreich und Spanien war. Lucas' ein Jahr jüngerer Bruder Theo ist ebenfalls Fußball-Profi, aktuell von Real Madrid an Real Sociedad ausgeliehen.