Mit seinem ersten Saisontreffer hat Joker Lucas Alario bei Bayer Leverkusen die erhoffte Aufholjagd eingeläutet. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Der Argentinier machte knapp zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 75. Minute den verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Lieblingsgegner FC Augsburg perfekt, der auch im 17. Anlauf gegen Bayer nicht gewinnen konnte und nach seiner vierten Niederlage in Serie weiter Richtung Abstiegszone abrutschte.

Alario sorgte nicht nur für den erst dritten Liga-Heimsieg der Leverkusener in dieser Saison sondern zugleich dafür, dass Bayer erstmals seit September 2017 wieder zwei Dreier in Folge vor heimischem Publikum feiern konnte. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Die Highlights der Partie in Bundesliga Pur am Sonntag ab 9.30 Uhr im TV und STREAM auf SPORT1

Vor 25.558 Zuschauern hatte Leverkusen durch Charles Aranguiz in der zehnten Minute die erste gute Möglichkeit, FCA-Torwart Andreas Luthe war bei dem Distanzschuss des Chilenen aber zur Stelle. Nur drei Minuten später wäre der Keeper bei einem Kopfball von Jungstar Kai Havertz aber machtlos gewesen, nach dessen Kopfball ging der Ball aber knapp am Ziel vorbei. (Die Tabelle der Bundesliga)

Augsburgs wiedergenesener Torjäger Alfred Finnbogason deutete in der 22. Minute erstmals seine Klasse an, als er Aleksandar Dragovic versetzte und dann mit einem Drehschuss am Außennetz scheiterte. Kurz darauf verfehlte der gute Aranguiz per Freistoß nur knapp das FCA-Tor. Anschließend verflachte die Partie und entwickelte sich zu einem Fehlpassfestival.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot von Leverkusen kaufen - hier geht es zum Shop

Auch nach der Pause wurde es nicht wesentlich besser. Leverkusen hatte zwar nach wie vor mehr vom Spiel, war die klar besser Mannschaft, vor dem gegnerischen Tor aber unter dem Strich viel zu harmlos.

Für kurze Aufregung sorgte in der 49. Minute ein Rudelbildung, in deren Verlauf Leon Bailey verwarnt wurde. Kurz darauf vergab Kevin Volland in seinem 200. Bundesligaeinsatz eine gute Gelegenheit. Auch Karim Bellarabi versuchte es immer wieder, blieb aber immer wieder in der vielbeinigen Abwehr der Augsburger hängen.

Der FCA stand defensiv trotz einiger kleiner Wackler recht sicher, im Spiel nach vorne lief bei den Gästen aber kaum etwas zusammen. Augsburg kam nach der Auswechslung von Finnbogason nach einer Stunde nur noch sporadisch über die Mittellinie. Herrlich brachte in der 73. Minute in Julian Brandt und Alario noch zwei frische Offensivkräfte, was sich am Ende auszahlte. Alario traf nach guter Vorarbeit von Bayer-Kapitän Lars Bender. Augsburgs Dong Won Ji (81.) hatte mit einem Lattentreffer Pech.