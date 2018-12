Julian Nagelsmann verteilte am Freitag gut gelaunt Schoko-Weihnachtsmänner an die Journalisten. Dass sein Weihnachtsurlaub in diesem Jahr erst so gegen 22.00 Uhr am 23. Dezember beginnt, kann dem Trainer der TSG Hoffenheim nicht die Laune verhageln. Bundesliga-Spiele am 4. Advent, kurz vor Heiligabend? Damit hat Nagelsmann kein Problem. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05, 18 Uhr im LIVETICKER)

Beim FSV Mainz 05 sehen sie die Ansetzung durch die Deutsche Fußball Liga nicht ganz so entspannt. "Warum nicht gleich an Heiligabend?" fragte der Klub bei Twitter, nachdem klar war, dass Mannschaft und Fans bis spät in die Nacht vor Heiligabend unterwegs sein werden. "Ich hätte gerne am 22. gespielt", sagte Trainer Sandro Schwarz, noch sei aber ohnehin nicht "diese Weihnachtsstimmung da", die Rheinhessen wollen auch für ihre Fans noch einmal "alles investieren".

"Meines Wissens haben die meisten Geschäfte am 24. Dezember bis zwölf oder zwei Uhr offen", verteidigte Hoffenheim-Trainer Nagelsmann die Ansetzung. Nagelsmann zuletzt schon gesagt und angedeutet, dass er die Nörgelei darüber, dass erstmals reguläre Bundesligaspiele am Tag vor Heiligabend stattfinden, nicht nachvollziehen kann. "Ich glaube, so schlecht geht es dem Fußballprofi an sich nicht, der kann auch am 23. mal spielen", sagte der 31-Jährige mit Blick auf die Partie gegen Mainz 05.

Alte Freunde von ihm, Handwerker etwa, würden auch an Heiligabend noch arbeiten: "Die gehen direkt unter den Weihnachtsbaum. Die kriegen es auch hin, also werden wir es auch hinkriegen."

Doch aller Vorfreude auf Weihnachten zum Trotz: Sportlich hat das Spiel durchaus noch wichtige Bedeutung für beide Teams. Die TSG will den Anschluss an die europäischen Plätze halten, Mainz kann mit einem Sieg seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf neun Punkte ausbauen. Hoffenheim möchte dazu nach fünf Unentschieden in Folge endlich wieder ein Bundesliga-Spiel gewinnen.

So können Sie die 1. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1