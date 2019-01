Kehrt Ivo Ilicevic zurück in die Bundesliga?

Nach SPORT1-Informationen sind bereits Vereine aus der 2. Bundesliga und der ersten österreichischen Liga am 32-jährigen Flügelspieler interessiert.

Aktuell ist Ilicevic vereinslos, da er seinen Vertrag bei Kasachstan-Klub Kairat Almaty zum Jahresende nicht verlängern wollte. An ein Karriere-Ende denkt der frühere Bundesliga-Profi (134 Spiele für Hamburg, Kaiserslautern und Bochum) aber nicht.

„Ich fühle mich gut und bin bereit für etwas Neues”, sagt Ilicevic im Gespräch mit SPORT1. „Die Erfahrung im Ausland war schön. Am liebsten würde ich aber wieder in Deutschland spielen. Ich traue mir auch die erste Liga nochmal zu. Auf jeden Fall will ich noch ein paar Jahre dranhängen”, so der Rechtsfuß.

Aktuell lebt Ilicevic wieder in Aschaffenburg. In seiner Heimatstadt hält sich der Kroate derzeit auch fit.