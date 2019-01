Die Posse ist beendet. Nach langem Hin und Her in den vergangenen Tagen haben sich Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel auf eine Vertragsverlängerung bis 2020 geeinigt. Dies gab der Verein am späten Mittag bekannt.

Der Kontrakt des Trainers, der den Klub in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga geführt hatte gilt allerdings nur für die Bundesliga.

"Wir freuen uns sehr, dass wir eine Einigung im Sinne von Fortuna Düsseldorf erzielen konnten", erklärte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer. "Wir haben somit gemeinsam den Fehler aus dem Trainingslager korrigiert. Wir hatten zu jeder Zeit vollstes Vertrauen in Friedhelm Funkel und seine Arbeit. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Nach der Hinrunde belegen die Rheinländer in der Tabelle den 14. Platz und sorgten unter anderem mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund und einem Unentschieden gegen den FC Bayern München für Aufsehen.

"Mein großer Wunsch war es immer, mit meinem tollen Trainer- und Betreuerstab sowie dieser charakterstarken Mannschaft weiterzuarbeiten", betonte Funkel. "Ich bin sehr glücklich, dass wir uns darauf noch in der Winterpause einigen konnten. Jetzt können wir uns mit der nötigen Ruhe voll und ganz auf die wichtige Rückrunde konzentrieren."