Herbstmeister Borussia Dortmund startet mit einem heftigen Kracher in die Rückrunde.

Bei RB Leipzig wartet auf die Truppe von Cheftrainer Lucien Favre sofort ein heftiger Prüfstein. Zumindest kann er in Leipzig auf seine Offensivstars Marco Reus (29) und Paco Alcacer (25) zurückgreifen. "Ab Mitte des Trainingslagers hat Marco alles mitgemacht. Er ist bereit. Pacos Verletzung war eine Zerrung, er ist jetzt fit und kann spielen", sagte Favre auf der Spieltags-Pressekonferenz (Bundesliga: RB Leipzig - BVB am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Schweizer sprach zudem in höchsten Tönen von den Gastgebern und warnte insbesondere vor dem Umschaltspiel des Tabellenvierten: "Sie sind gefährlich im Spielaufbau und nach Balleroberung. Sie kombinieren sehr, sehr schnell."

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gab die Devise aus, nach der kurzen Winterpause "schnell zurück in den Wettkampfmodus" zu kommen. Zugleich gab sich der frühere BVB-Kapitän zuversichtlich, dass die Spieler angesichts der Tabellenführung nicht nervös werden: "Wir sind ja nicht erst seit heute Tabellenführer. Es gibt keinen Grund, an unserer Herangehensweise irgendetwas zu ändern."

RB gegen BVB ohne Bruma - Forsberg wackelt

Leipzig muss im Kracher des 18. Spieltages auf Flügelspieler Bruma verzichten. Wie Coach Ralf Rangnick am Donnerstag mitteilte, leidet der Portugiese immer noch an einer Knöchelverletzung, die er sich im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul zugezogen hatte.

"Es ist noch zu schmerzhaft im Bereich des Sprunggelenks", sagte Rangnick. Außer Bruma und dem langzeitverletzten Neuzugang Amadou Haidara (Kreuzbandriss) sind laut Rangnick alle Spieler einsatzbereit. Ob der wieder genesene Spielmacher Emil Forsberg für Dortmund bereits in den Kader berufen wird, ließ Rangnick offen.

"Wir werden nach dem Abschlusstraining entscheiden", sagte der 60-Jährige. Forsberg war wegen einer Adduktorenverletzung über drei Monate ausgefallen, hatte aber in dieser Woche wieder voll mit der Mannschaft trainiert. "Emil würde wahrscheinlich am liebsten von Anfang an spielen", sagte Rangnick. Dennoch müsse man nach einer so langen Verletzung "auch die Kirche im Dorf lassen", so der Coach.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Kampl - Poulsen, Werner

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Schmelzer - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze

