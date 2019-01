Der FC Bayern startet in das Projekt Titelverteidigung.

Zum Auftakt der Rückrunde findet sich der Rekordmeister allerdings in der ungewohnten Rolle des Jägers wieder. Sechs Punkte rangiert die Truppe von Trainer Niko Kovac aktuell hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Zudem geht es am 18. Spieltag gleich zu einem richtigen Kracher: bei der TSG Hoffenheim (Bundesliga: Hoffenheim - FC Bayern am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Bayern müssen dabei noch auf ihre Oldie-Flügelzange Franck Ribery und Arjen Robben verzichten. Beide sind nach Muskelproblemen noch nicht wieder einsatzfähig. "Ribery und Robben sind noch nicht dabei, aber auf dem Weg der Besserung. Für Freitag sind sie jedoch noch keine Alternative", sagte Kovac auf der Spieltags-Pressekonferenz. So dürfte Kingsley Coman beginnen. Von ihm schwärmte Kovac. Wäre der Franzose in der Hinrunde nicht ausgefallen, hätten die Münchner "keine sechs Punkte Rückstand." Coman hatte sich im Hinspiel nach einem harten Foul verletzt.

Anzeige

Nagelsmann kämpft um Heimserie gegen FC Bayern

Bei Hoffenheim sind bis auf Ermin Bicakcic und Harvard Nordtveit alle Schlüsselspieler an Bord. Coach Julian Nagelsmann, der am Freitag sein 100. Bundesligaspiel als Trainer bestreitet, hat bisher beide Heimspiele gegen den FC Bayern zu Null gewonnen und wird sich erneut einen guten Plan zurechtgelegt haben.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot des FC Bayern kaufen - hier geht es zum Shop!

Zudem war die TSG vor Weihnachten das formstärkste Team der Bundesliga. Seit zehn Ligapartien sind sie ungeschlagen. Entsprechenc groß ist der Respekt bei Bayern - trotz des 3:1-Erfolges im Hinspiel. "Ich gehe davon aus, dass sie besser sein werden als in der Hinrunde", sagte Kovac. Es darf durchaus ein Spiel mit viel Offensive erwartet werden. Beide Teams rangieren in der Bundesliga bei Torschüssen und Chancen spitze. Nur der BVB erzielte mehr Tore als die Münchner, die auswärts die meisten Treffer aufweisen.

Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Adams, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Bittencourt - Joelinton, Kramaric

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: So können Sie TSG Hoffenheim - FC Bayern München LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: Eurosport Player

LIVETICKER: SPORT1