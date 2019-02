Der FC Bayern München hat sich, auch dank der jüngsten Ausrutscher von Hauptkonkurrent Borussia Dortmund, im Kampf um die Deutsche Meisterschaft zurückgemeldet.

Der Abstand auf den Spitzenreiter beträgt nur noch drei Punkte.

Am kommenden Samstag treffen die Münchner im Bundesliga-Topspiel auf Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München ab 18:30 Uhr im LIVETICKER).

Trainer Niko Kovac und seine Mannschaft werden die schmerzliche 0:3-Hinspielpleite vergessen machen wollen, um vor allem den Abstand auf den BVB nicht größer werden zu lassen.

Die spannendsten Fragen werden sich um die Personalien Thomas Müller und Leon Goretzka drehen. Die Bayern-PK im Liveticker.

+++ James-Zukunft +++

"Natürlich habe ich am Ende der Saison Mitsprachrecht, aber wir werden das gemeinsam besprechen. Wir werden Pro und Contra gegenüberstellen. Entscheidend ist die Leistung."

+++ Gladbach +++

"Im Moment haben wir eine gute Phase, und die Borussia eben nicht. Die Ergebnisse spiegeln bei ihnen aber aktuell nicht immer ihre Leistung wieder. Wir werden sie nicht unterschätzen. Es wird ein schweres Spiel, die Atmoshäre in Gladbach ist immer toll."

+++ Stimmung +++

"Ich weiß, dass man aus einer Minderheit oft eine Mehrheit macht. Natürlich gab es zwei, drei Unzufriedene. Es waren nicht alle unzufrieden in der schweren Zeit. Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen, mit allen Beteiligten.

Ich wehre mich dagegen, dass es viele Unzufriedene in der Mannschaft gab. Wenn man gewinnt, hat man alle Argumente auf seiner Seite, und wenn nicht, dann ist alles gegen dich."

+++ Robben +++

"Wir sind jetzt schon drei Monate ohne Arjen. Ich kann es nicht sagen. Wenn er keine Schmerzen mehr hat, wird er wieder dabei sein."

+++ Personalsorgen +++

"Sven Ullreich hat heute mittrainiert, Mats Hummels auch. Manuel Neuer nicht, wir hoffen, dass er morgen wieder trainieren kann. Robben und Coman sind klar, fallen aus. David Alaba hat eine Sehnenreizung, Franck Ribery hat Magen-Darm, fällt definitiv aus am Samstag. Leon Goretzka hat weiterhin Beschwerden am Sprunggelenk. Ob sie am Samstag spielen, können wir erst morgen sagen."

+++ Geplanter Beginn: 13:30 Uhr +++