Leipzig - RB Leipzig hat im Heimspiel gegen Frankfurt Chancen in Hülle und Fülle - nur der Ball will nicht ins Tor. Am Ende rächt sich die Tor-Ausbeute beinahe noch.