Gute Nachrichten für den deutschen Rekordmeister!

Erstmals seit seiner schweren Verletzung im September vergangenen Jahres hat Bayern-Star Corentin Tolisso sein Comeback angekündigt.

In einem Interview mit dem kicker erklärte der Weltmeister, er wolle zwar ""nicht so schnell wie möglich, sondern so fit wie möglich" zurückkehren, doch sei er sich sicher, "in dieser Saison noch Spiele für Bayern" zu bestreiten.

Anzeige

Vermutlich wird der 24-Jährige im April wieder für die Münchner auf dem Platz stehen. Seine Rückkehr wäre ein Segen für die Bayern, die in dieser Saison noch immer im Rennen um zwei Titel sind.

Verletzter Tolisso hat sich "wie im Gefängnis gefühlt"

Der französische Nationalspieler hatte am 3. Bundesliga-Spieltag beim 3:1-Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen nach einem Zusammenprall einen Kreuzbandriss und Außenmeniskus-Schaden erlitten, nachdem er für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt hatte.

Vergangenen Dienstag absolvierte er erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings und arbeitete individuell mit einem Fitness-Trainer - eine Erleichterung für den zentralen Mittelfeldspieler: "Da war ich sofort wieder ein anderer Mensch. Endlich wieder Rasen unter den Füßen, endlich wieder frische Luft. Zuvor habe ich mich vier Monate lang wie im Gefängnis gefühlt", so Tolisso.