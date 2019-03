Das Aus von Bayern in der Champions League, die nach der 0:7-Blamage und der Entlassung von Domenico Tedesco weiter zugespitzte Krise bei Schalke und das Topspiel des Bundesliga-Spieltags zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC Berlin. Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Felix Magath, Ex-Trainer von Schalke 04 und Meister mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg, sowie dem früheren Bayern-Profi Christian Ziege am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 in Der CHECK24 Doppelpass diskutieren.

Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind zudem SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Marcel Reif sowie Béla Réthy (ZDF) und Michael Horeni (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalk Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der Sport1 Mediathek zur Verfügung.

Anzeige

Neu ist der Liveblog zum CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.de. Hier werden die Zuschauer mit Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.