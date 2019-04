Die Freude über den historischen Europa-League-Erfolg bei Eintracht Frankfurt war riesig.

Doch jetzt heißt es, sich wieder auf die Bundesliga zu konzentrieren und den Erfolgslauf auch beim VfL Wolfsburg fortzuführen (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Für die Eintracht geht es schließlich im Saisonendspurt noch um einiges. "Wir versuchen, unter den ersten Vier zu bleiben. Wir müssen das Selbstbewusstsein vom Benfica-Spiel mitnehmen", sagte Trainer Adi Hütter vor dem Duell.

Mit einem Sieg in Wolfsburg könnte Frankfurt einen großen Schritt Richtung Champions League gehen. Aktuell liegen die Hessen in der Tabelle auf dem vierten Rang, nur ein Zähler trennt sie von Verfolger Borussia Mönchengladbach. Zwei Wege führen zum großen Traum, erstmals in der Königsklasse an den Start zu gehen: Der Titel in der Europa League oder Top vier in der Liga. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Frankfurt mit hoher Belastung

Die starke Vorstellung im Unterhaus der Champions League birgt aber auch ihre Gefahren. In der Liga stehen noch fünf Partien auf dem Programm, in der Europa League kommen zumindest noch zwei hinzu. "Es ist ein Ritt, den wir da gehen. Das ist schon eine hohe Beanspruchung für die Jungs, weil sie es nicht so gewohnt sind", sagte Fredi Bobic. Aber man habe nie darüber gejammert und wolle "in allen Bewerben so weit kommen, wie es geht."

Ein Blick auf die Statistiken verrät allerdings, dass Wolfsburg nicht gerade ein Lieblingsgegner der SGE ist. In 39 Aufeinandertreffen konnten die Hessen lediglich acht Siege einfahren, Wolfsburg hingegen 18. Auch im Hinspiel musste sich die Eintracht vor heimischem Publikum geschlagen geben.

"Wir haben die Partie verdient gewonnen, weil wir in Frankfurt einen Top-Auftritt hatten. Das brauchen wir nun im Rückspiel mindestens genauso", analysierte Bruno Labbadia. Selbst wenn Frankfurt nicht top spiele, wisse man dort genau, dass man ein oder zwei Tore schießen könne, so der VfL-Coach. "Wir brauchen sehr viel Energie gegen diese Mannschaft."

