Für Michael Zorc ist der FC Bayern nach wie vor der große Favorit im Rennen um die deutsche Meisterschaft.

Der Sportliche Leiter von Tabellenführer Borussia Dortmund wies im Interview mit dem Kicker einmal mehr auf die fehlende Chancengleichheit im Titelduell hin. "Die Schere zwischen zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund wird nicht enger, sie geht weiter auseinander."

Weil die Münchner einen großen finanziellen Vorsprung hätten, wäre der Gewinn der Meisterschaft für den BVB eine "Riesensensation". Dortmund liegt in der Tabelle zwei Punkte vor den Roten, am Samstag kommt es im Topspiel zum direkten Duell (FC Bayern München - Borussia Dortmund um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Startvoraussetzungen in Deutschland seien so "verschieden. Die Verhältnisse sind andere als in England oder Spanien, wo sich zumindest ein paar Klub wirtschaftlich auf Augenhöhe bewegen." Seine Aussagen wollte der 56-Jährige jedoch nicht als Klage verstanden haben: "Das ist simple Mathematik."

Zorc weiter: "Auch wenn dieser Vergleich hinkt: Es erwartet auch niemand, dass der VfB Stuttgart mit uns punktgleich ist. Meister vor diesem FC Bayern mit seinen viel größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten zu werden, wäre eine Sensation, dabei bleibe ich."

Nichtsdestotrotz werde man alles für den Titelgewinn tun: "Wenn man am 27. Spieltag Erster ist, finde ich es nur sportlich, alles zu versuchen, trotz eines ambitionierten Restprogramms Meister zu werden. Und genau das machen wir!"