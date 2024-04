Bayern-Trainer Tuchel reagiert auf Rangnick-Frage: "Krach machender Nachbar"

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München ist der Frage nach seinem möglichen Nachfolger Ralf Rangnick humorvoll ausgewichen. „Das ist nicht nur der Krach machende Nachbar, das ist der Nachbar um drei Uhr in der Nacht, diese Frage“, sagte Tuchel am Freitag und lächelte.

Zuvor hatte der Coach darüber philosophiert, dass seine Bayern jegliche Nebengeräusche ausblenden müssten angesichts der entscheidenden Saisonphase mit dem Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ( Hinspiel am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

„Es kann in den nächsten elf Tagen um nichts anderes gehen als Fußball“, sagte Tuchel vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ( ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) und betonte: „Für alles andere gibt es keine Kapazität - egal, ob angenehm oder unangenehm.“ Auch er selbst „erlaube“ sich keine Ablenkung: „Wir sind im absoluten Fokus.“

Tuchel: „Haben paar Nachbarn, die Krach machen“

Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

"Krieg in München": Auch Spanien horcht auf

"Krieg in München": Auch Spanien horcht auf

Allerdings sei es auch so: „Wir brauchen uns nicht das Märchen zu erzählen, dass wir zu 100 Prozent nur an Frankfurt denken.“ Real sei „ein Hintergrundgeräusch. Das ist, wie wenn sie an einer laut befahrenen Straße wohnen.“ Entweder man gewöhne sich daran und finde seine Wohnung gut - oder man störe sich „permanent daran“.