Der Countdown läuft!

Am Samstag (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) steigt das Titelduell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Die Borussia erkämpfte sich am vergangenen Spieltag die Tabellenspitze zurück, liegt nun zwei Punkte vorn. (Service: Bundesliga-Tabelle)

Das Hinspiel gewannen die Schwarz-Gelben. Bayern spielte zwar eine überragende erste Hälfte, ließ sich dann aber auskontern. Dortmund gewann 3:2. Und diesmal?

Im Gespräch mit SPORT1 blicken zahlreiche Fußball-Promis auf den Bundesliga-Kracher!

Torsten Frings: "Spitzenspiel? Da bin ich skeptisch"

Ottmar Hitzfeld (70/Meister-Trainer mit Bayern und Dortmund): "Ich schätze, dass die Bayern gewinnen, obwohl sie zuletzt Rückschläge erlitten haben. Für sie steht viel auf dem Spiel. Dortmund ist zwar auch im Aufwind, aber die Münchner sind im Heimvorteil. Gewinnt Dortmund, sind sie weg, weil sie dann auch den psychologischen Vorteil haben. Andernfalls ist alles offen."

Torsten Frings (42/zuletzt Trainer beim SV Darmstadt): "Alle erwarten am Samstag ein Spitzenspiel zwischen Bayern und dem BVB. Doch ob die Partie dem Anspruch gerecht werden wird? Da bin ich skeptisch. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel die Meisterschaft entscheidet. Die beiden Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Alles was davor war, in den letzten Tagen und Wochen, spielt beim Anpfiff keine Rolle mehr. Die körperliche und mentale Tagesform der Spieler entscheidet."

Bruno Labbadia (53/Trainer beim VfL Wolfsburg): "Das wird auf jeden Fall ein super spannendes Spiel. Aufgrund meiner Vergangenheit als Spieler des FC Bayern könnte man sagen, dass ich es den Münchnern ein Stück mehr gönne, aber da bin ich Fußballfan und sage: Der Bessere soll gewinnen! Für die Bundesliga ist es klasse, dass sowohl das Duell um die Meisterschaft, als auch das Rennen um die internationalen Plätze sowie der Kampf gegen den Abstieg offen sind."

Tim Walter (43/Trainer bei Holstein Kiel): "Die Bayern werden ihren Heimvorteil gegen den BVB nutzen, weil sie ihn auch nützen auch müssen. Zudem sind sie fast immer da, wenn sie abliefern müssen. Meister wird, wer den Platz als Sieger verlässt. Als Sieger verlässt den Platz, wer den meisten Mut haben wird."

Reiner Calmund: "Super Werbung für die Bundesliga"

Markus Kauczinski (49/Trainer beim FC St. Pauli): "Dortmund gewinnt, weil sie mit ihrer Truppe die Qualität haben, Bayern vor Probleme zu stellen. Wenn der BVB das schafft, werden sie auch Meister."

Stefan Effenberg (50/SPORT1-Experte und Champions-League-Sieger mit Bayern): "Ich sehe leichte Vorteile bei den Bayern, denn keine Mannschaft kennt sich mit solchen Drucksituationen so gut aus wie sie. Dass die Münchner eine englische Woche hatten, sehe ich nicht als Problem. Sie müssen aber in der Defensive aufpassen. Das Spiel hat auf jeden Fall eine enorme Bedeutung. Was mich freut ist, dass die Bayern endlich mal wieder gefordert werden. Die vergangenen sechs Jahre war es ja langweilig, jetzt aber nicht mehr. Das ist cool. Sollte Dortmund gewinnen, sind das natürlich Big Points."

Manfred Schwabl (52/Präsident bei der SpVgg Unterhaching): "Mein Tipp: 3:2 für Bayern. Endlich ist das Titelduell mal wieder spannend. Am Ende werden es die Bayern aber machen, weil sie einen Tick mehr Erfahrung mit solchen Situationen haben."

Reiner Calmund (70/Sky-Experte und Manager-Legende): "Erstmal bin ich happy, dass es in der Meisterschaft diese Saison so viel Spannung gibt. Das ist eine super Werbung für die Bundesliga. Trotz ihres Rückstands sehe ich die Bayern im Vorteil."

Michael Henke (61/Co-Trainer beim FC Ingolstadt): "Es riecht nach einem Unentschieden. Ich würde Borussia Dortmund den Meistertitel gönnen, aber ich glaube, dass Bayern am Ende die Nase vorne hat. Es ist auf alle Fälle klasse, dass wir im Kampf um die Meisterschaft so einen Zweikampf haben. Das ist super für den deutschen Fußball."

Andreas Görlitz (37/Dreifacher Meister mit Bayern): "In den Spielen, wo es drauf ankommt, sind die Bayern da. Aber diesmal wird es knapp, weil Dortmund sehr stark ist. Bayern gewinnt 2:1 und wird Meister. Es ist auf jeden Fall belebend für von 10die Bundesliga, dass es im Meisterschaftskampf mal wieder spannend ist."