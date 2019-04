Der FC Bayern München reist am 29. Bundesliga-Spieltag nach Düsseldorf.

Vor dem Duell mit der Fortuna spricht Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz über den Trainingseklat zwischen Kingsley Coman und Robert Lewandowski und den Matchplan gegen die Rheinländer.

Die PK im LIVETICKER ab 13.30 Uhr:

+++ Offene Rechnung mit Fortuna +++

Im Hinspiel schockte Dodi Lukebakio die Münchener in der Nachspielzeit und glich in der 93. Minute noch für die Düsseldorf zum 3:3 aus, nachdem die Bayern bereits mit zwei Toren geführt hatten. Das soll dieses Mal anders laufen.

+++ Unruhe in München nach Trainingseklat +++

Im nicht öffentlichen Training am Donnerstag soll es zu einer heftigen Schlägerei zwischen Robert Lewandowksi und Kingsley Coman gekommen sein. Diese Unruhe kann Bayern im Meisterrennen gar nicht gebrauchen. Gespannt warten die Journalisten auf eine Aussage von Kovac zu diesem Vorfall.

+++ Bayern im Aufwind nach Kantersieg gegen BVB +++

Zuletzt schlug der Rekordmeister Borussia Dortmund mit 5:0 und schnappte sich wieder Platz eins in der Bundesliga-Tabelle. Die Münchner liegen nun wieder einen Punkt vor den Dortmundern und haben das deutlich bessere Torverhältnis vorzuweisen. Gegen Fortuna Düsseldorf soll am 29. Spieltag (So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) der nächste Dreier her.