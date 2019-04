Freude in Düsseldorf: Ohne eigenes Zutun hat die Fortuna bereits sechs Spiele vor Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft.

Der vor der Saison von vielen als Absteiger Nummer eins gehandelte Aufsteiger profitierte dabei ausgerechnet vom 1:0-Sieg des Rhein-Rivalen Bayer Leverkusen beim VfB Stuttgart. Mit 16 Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Partien der Schwaben kann die Funkel-Truppe folglich nicht mehr auf den Relegationsplatz abstürzen. (Tabelle der Bundesliga)

Keine zwei Stunden nach der Niederlage des VfB präsentierte die Fortuna ein T-Shirt zum Klassenerhalt, welches ab sofort im Onlineshop vorbestellt und am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Bayern München (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im Stadion gekauft werden kann.

Düsseldorf sorgt in dieser Saison für Furore

Auf dem in schwarz gehaltenen Shirt prangt groß der durchgestrichene Schriftzug "Abstiegskandidat Nummer 1", darunter "Klassenerhalt 2019" sowie das Vereinswappen. Auch seinen Twitter-Account nannte der Verein in "Bundesligist 2019/20" um.

Durch den Klassenerhalt spielt Düsseldorf in der kommenden Saison erstmals seit den Spielzeiten 1995/1996 und 1996/1997 wieder zwei Jahre hintereinander in der Bundesliga. Zwischenzeitlich war der Klub sogar bis in die damals viertklassige Oberliga Nordrhein abgestürzt.

In dieser Spielzeit hatte die Fortuna unter anderem durch ein furioses 3:3-Unentschieden in der Allianz Arena beim FC Bayern und einen 2:1-Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt.