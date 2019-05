Im Saisonfinale geht es für den FC Bayern und Borussia Dortmund im Fernduell um den Titel.

Erstmals seit der Saison 2008/09 geht der Tabellenführer mit nur zwei Zählern Vorsprung auf seinen Verfolger in den letzten Spieltag.

Die Ausgangslage ist klar: Bayern darf gegen Frankfurt (Bundesliga: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zu hause nicht verlieren, der BVB muss in Gladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) unbedingt gewinnen.

Bevor am Samstag ab 15:30 Uhr der Ball rollt, erfahren Sie alles Wichtige aus beiden Lagern im LIVETICKER:

+++ Die Schiedsrichteransetzungen +++

Die Partie in München wird Sascha Stegemann leiten. An der Seitenlinie assistieren Mike Pickel und Tobias Christ, vierter Offizielle ist Sören Storks. Im Kölner Keller bilden Frank Willenborg und Florian Heft das Gespann für den Video-Assistenten.

In Gladbach ist Manuel Gräfe der Mann an der Pfeife. Guido Kleve, Markus Sinn werden die Linienrichter sein, Harm Osmers der vierte Offizielle. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Lasse Koslowski.

+++ Pressekonferenz mit Favre und Zorc +++

Einen Motivations-Bierkasten wird der BVB laut seinem Sportdirektor Michael Zorc den Frankfurtern, bei einem Sieg gegen die Bayern, nicht in Aussicht stellen. "Sie wissen ganz genau, für was sie in München antreten", sagte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz bevor er auf die Champions League Ambitionen der Hessen verwies.

Trainer Favre beschäftige sich ohnehin nur mit dem Spiel seiner Mannschaft, die in Gladbach eine "Top-Leistung" brauche. Zorc hob außerdem seinen Stolz darüber hervor, bis zum Ende der Saison ganz oben dabei zu sein.

+++ Kovac äußert sich auf der Pressekonferenz +++

Zum Parallelspiel in Mönchengladbach wird er nicht schauen, bezüglich eines möglichen Startelfeinsatzes von Arjen Robben hielt sich der 47-Jährige bedeckt. Definitiv ausfallen werden Manuel Neuer sowie James Rodriguez. Außerdem gewährte er persönlichen Eindrücke seiner ersten Trainer-Saison beim Rekordmeister. Es sei für ihn sehr aufschluss- und lehrreich gewesen.

+++ Bayern gibt sich zuversichtlich +++

+++ Der BVB schwelgt in Erinnerungen +++