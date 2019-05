Für Eintracht Frankfurt heißt es am Wochenende: Alles oder nichts. Das Team von Trainer Adi Hütter kann mit einem Sieg sogar noch einen Champions-League-Platz erreichen und seine überragende Saison krönen.

Allerdings könnten die Hessen im schlimmsten Fall auch noch komplett aus den internationalen Rängen rutschen. Außerdem könnte die Hütter-Elf das Zünglein an der Waage in Sachen Meisterkampf sein, denn es geht gegen keinen Geringeren als den FC Bayern. (Bundesliga: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Mit letzter Kraft will die Hütter-Elf ihr Ziel erreichen und die Bayern ärgern. Verzichten müssen die Hessen dabei auf Leistungsträger Sebastian Rode, der am Knie operiert wurde.

+++ Eintracht verpflichtet Kostic fest +++

Die Eintracht hat wenige Minuten vor der Pressekonferenz die feste Verpflichtung von Filip Kostic bekannt gegeben. Der Serbe, der eine überragende Saison spielt, war ursprünglich noch bis 2020 vom Hamburger SV ausgeliehen. Kostic unterschreibt bei den Hessen bis 2023, die Kaufoption soll Berichten zufolge bei 6,5 Millionen Euro liegen.

+++ Eintracht kämpft um erstmalige CL-Qualifikation +++

Nach einer langen und erfolgreichen Saison wollen die Frankfurter diese in München veredeln und sich erstmals für die Champions League qualifizieren. Zuletzt nahm man in der Saison 1959/1960 am Vorgängerwettbewerb "Europapokal der Landesmeister" teil und musste sich dort erst im Finale gegen Real Madrid geschlagen geben.