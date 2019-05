Die Fans von Fortuna Düsseldorf müssen bei der anstehenden Partie gegen den SC Freiburg mit einer ungewöhnlichen Maßnahme ihres Vereins klarkommen.

Nachdem bei mehreren Auswärtsspielen in dieser Saison die Toiletten im Gästebereich beschädigt wurden, müssen die Anhänger des Aufsteigers im Schwarzwaldstadion vor jedem Toilettengang einen Lichtbildausweis als Pfand abgeben.

Auf der Internetseite der Fortuna heißt es dazu in den Faninfos: "Aufgrund von diversen Sachbeschädigungen in den Sanitäranlagen bei Auswärtsspielen in der laufenden Saison wurde von Fortuna-Fans darum gebeten, sich dem Problem der Toilettensituation anzunehmen. Die Fortuna bittet um Verständnis dafür, dass aus diesem Anlass beim Betreten der Toiletten von jeder einzelnen Person ein Lichtbildausweis bei den am Eingang stehenden Fortuna-Ordnern abgegeben werden soll."

Anzeige

Betroffene Vereine stellen Fortuna hohe Rechnungen

Wie der Klub angab, kam es unter anderem in München, Gladbach, Wolfsburg und Mainz zu massiven Sachbeschädigungen. So wurden Siphons abgetreten und sogar ganze Toiletten herausgerissen und zerstört. Von den betroffenen Vereinen wurden daraufhin Rechnung bis in Höhe von 5.000 Euro gestellt.

"Wir versuchen durch diese Maßnahme die Sache in den Griff zu bekommen" rechtfertigte Fortunas Organisationschef Sven Mühlenbeck die ungewöhnliche Aktion. Jedoch legten die Rheinländer großen Wert darauf, dass dabei keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Daher müssen die Fans auch nicht ihren Personalausweis vorzeigen, sondern es reiche irgendein Lichtbildausweis.

Jetzt das aktuelle Trikot von Fortuna Düsseldorf bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach Vereinsangaben hatten sich in der Vergangenheit immer wieder Fans über die teilweise unannehmbaren Zustände auf den überschwemmten Klos beschwert.