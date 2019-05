Im ersten Spiel der Relegation empfängt der VfB Stuttgart am Donnerstag Union Berlin. Vor der Partie stellt sich Stuttgarts Trainer Nico Willig den Fragen der Presse.

Nach dem 30. Spieltag in der Bundesliga hatte Willig den Posten von seinem Vorgänger Markus Winzierl übernommen.

Während der letzten vier Spiele holte er der VfB unter seiner Leitung sieben Punkte. So konnten sich die Schwaben von den Verfolgern absetzen und den Relegationsplatz festigen. (Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart - Union Berlin, Donnerstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

+++ Appell an die Fans +++

Der Trainer zeigt sich beeindruckt von den Fans und davon, wie schnell die Relegationspartien und das Public Viewing ausverkauft war.

"Ich wünsche mir am Donnerstag, dass wir 55.000 Signalspieler haben. Egal wie die Spielentwicklung ist, wir brauchen 55.000 Signalspieler die uns in jeglicher Form unterstützen", appelliert Willig an die Fans.

+++ Mannschaft ist fokussiert +++

"Alle waren mit dem Kopf bei der Sache und deswegen hab ich da ein sehr gutes Gefühl", sagt Willig.

+++ Keine Äußerung zum Nachfolger +++

Zu seinem Nachfolger will sich Willig nicht näher äußern. Es sei schön, dass Klarheit herrscht, für diese Klarheit will man bis Montag nun auch sorgen, was die Ligazugehörigkeit betrifft.

+++ Verletzte kehren zurück +++

Steven Zuber und Erik Thommy haben wieder voll mit dem Team trainiert, also alle Spieler sind fit. Die Startelf ist allerdings laut Willig ein "zu großer Schritt" für Zuber.

+++ Relegation als Chance +++

Den Gang in die Relegation sieht der VfB-Coach als Belohnung: "Das Ziel war die Relegation und diese Chance war nicht selbstverständlich mit den Punkten, die wir geholt haben. Ich sehe diese Chance und wir alle sehen diese Chance."

+++ Tipps von Stevens +++

Huub Stevens gab den Stuttgartern als Tipp nach dem letzten Bundesliga-Spiel mit, den Spaß nicht zu vernachlässigen trotz der Ernsthaftigkeit der Relegation, wie Willig verrät.

+++ Gomez Option für die Startelf +++

"Was Mario Gomez innerhalb des Strafraums zu leisten im Stande ist spricht für ihn", sagt Willig zu den Startelf-Chancen des 33-Jährigen.

+++ Es geht los! +++

Interimstrainer Nico Willig stellt sich vor dem Relegationsspiel den Fragen der Presse.

+++ Interesse der Anhänger groß +++

Die Spannung steigt und das macht sich auch bei den Fans der Schwaben bemerkbar. Gästeblock und Public Viewing sind ausverkauft!

+++ Einstimmung auf Relegationduell +++

Seit einigen Tagen stimmt das Team seine Fans in den sozialen Netzwerken auf die bevorstehende Duelle gegen Union Berlin ein.