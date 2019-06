Ozan Kabak und der FC Bayern - jetzt geht es in die nächste Runde!

Bereits am Montag hatte SPORT1 von Gesprächen zwischen Kabak-Berater Fazil Özdemir und dem Rekordmeister in München berichtet. Beide Parteien trafen sich am Vormittag, anschließend flog Özdemir nach Mailand weiter, um mit dem AC Milan zu verhandeln.

Wie SPORT1 erfuhr, steht Trainer Niko Kovac einem Transfer des 19-Jährigen positiv gegenüber und soll bereits grünes Licht gegeben haben.

Einer der wichtigsten Punkte für die Kabak-Seite ist dessen mögliche Einsatzzeit beim Rekordmeister. Nach SPORT1-Informationen sieht Kovac den Innenverteidiger nicht nur als Backup hinter der wahrscheinlichen Stamm-Innenverteidigung um Niklas Süle und Neuzugang Lucas Hernández. Ein Umstand, der den Münchnern den Zuschlag bringen könnte. Kabak und sein Berater sollen einen Wechsel zum amtierenden Deutschen Meister bevorzugen.

Kampf um Stammpositionen

Aktuell umfasst der Bayern-Kader fünf Innenverteidiger: Süle, Hernández, Neuzugang Benjamin Pavard sowie Jérôme Boateng und Javi Martínez. Boateng allerdings könnte die Münchner noch verlassen. Präsident Uli Hoeneß legte ihm im Gespräch mit SPORT1 vor Tagen einen Wechsel nahe.

Bei Hernández, der an einer Schädigung des Innenbandes im rechten Knie litt, kommt erschwerend hinzu, dass er beim Trainingsstart am 8. Juli an der Säbener Straße noch nicht dabei ist. Bis zur USA-Reise, die am 15. Juli beginnt, wolle er wieder dabei sein, sagte der 23-Jährige bei Sky.

Kabak wäre zweiter Stuttgarter

Falls Kabak sich den Bayern anschließt, wäre er also der zweite Spieler vom VfB Stuttgart für die kommende Saison. Bereits Benjamin Pavard kam für die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro von den Schwaben. Kabaks Ausstiegsklausel liegt bei 15 Millionen Euro, die wegen des Abstiegs des VfB zur Wirkung kommt.

Vereinsintern hält man den Innenverteidiger für einen interessanten Spieler mit Entwicklungspotential. Die Bayern haben ihn auch schon länger auf dem Radar.

Neben Milan ist auch noch Schalke 04 im Rennen um Kabak. Nach SPORT1-Informationen will sich sich Özdemir im Laufe dieser Woche auch noch mit Michael Reschke, dem neuen Technischen Direktor von Schalke 04, treffen. Reschke gilt bereits seit Jahren als Fan von Kabak und lotste ihn im vergangenen Winter für rund elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zu Stuttgart. Zu dieser Zeit war Reschke noch Sportvorstand bei den Schwaben.

Das Rennen bleibt offen - und Kovac hofft.