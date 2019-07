Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat sich beim Debüt von Neuzugang Neven Subotic mit einem Remis vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg getrennt.

Beim 1:1 (1:0) im Testspiel gegen den Europa-League-Teilnehmer lief der Ex-Dortmunder nach seiner Knieverletzung erstmals im Trikot der Berliner auf.

Die Partie wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen.

Sebastian Andersson (2.) brachte Union früh in Führung, VfL-Neuzugang Joao Victor (78.) erzielte den Ausgleich für die Wölfe, die in der Vorbereitung auf die neue Saison ungeschlagen bleiben.

Subotic spielte im ersten Viertel in der Innenverteidigung und wurde in der Pause durch Michael Parensen ersetzt.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Wölfe am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hallescher FC. Union muss einen Tag vorher in der ersten Runde beim VfB Germania Halberstadt antreten.

Nächster Testspiel-Sieg für Gladbach

Borussia Mönchengladbach präsentiert sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in guter Form.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose schlug zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt den französischen Erstligisten SCO Angers in Straelen 2:1 (0:1) und feierte den fünften Sieg im sechsten Testspiel.

Ein Eigentor durch Abdoulaye Cisse (72.) und der Treffer von Patrick Herrmann (76.) drehten die Partie zugunsten der Gladbacher. Wilfried Kanga (24.) hatte Angers vor der Pause in Führung gebracht.

In der 73. Minute wurde Neuzugang Marcus Thuram eingewechselt, der damit sein Debüt für die Fohlen feierte. Am Sonntag bestreitet Gladbach das nächste Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.

In der Vorbereitung absolvieren die Borussen zwei weitere attraktive Testspiele. Am Sonntag geht es in Velbert gegen Athletic Bilbao, eine Woche später im Borussia-Park gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea.

Den Pflichtspielauftakt bestreitet Mönchengladbach am 9. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Paderborn ringt Bilbao ein Remis ab

Bundesligist SC Paderborn hat in der Saisonvorbereitung einen Achtungserfolg knapp verpasst.

Der Aufsteiger kam am Samstag in Gütersloh gegen den spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao nach Zwei-Tore-Führung zu einem 3:3 (2:1).

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trafen Ben Zolinski (16.), Sebastian Vasiliadis (34.) und Christopher Antwi-Adjej (57.). Gaizka Larrazabal hatte die Basken bereits nach 20 Sekunden in Führung gebracht, Inigo Cordoba (74.) und Iker Muniain (89.) bescherten dem achtmaligen spanischen Meister in der Schlussphase noch das Unentschieden.

Bei der Saisoneröffnung empfängt Paderborn am 3. August den italienischen Top-Klub Inter Mailand, eine Woche später treffen die Ostwestfalen zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal auf den benachbarten Regionalligisten SV Rödinghausen.

Beim Bundesliga-Saisonstart reist der SCP am 17. August zum Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.

Mainz erst pfui, dann hui

Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt zwei verschiedene Gesichtern präsentiert.

Im Rahmen eines Blitzturniers in der Mainzer Arena gewann das Team von Trainer Sandro Schwarz 3:1 (1:0) gegen Premier-League-Klub FC Everton. Im ersten Duell mit Turniersieger FC Sevilla hatten die Mainzer dagegen noch 0:5 (0:4) verloren. Die Partien wurden jeweils über zweimal 30 Minuten ausgetragen. Gegen Everton sorgten Robin Quaison (30., 59.) und Youngster Erkan Eyibil (36.) für den Sieg, Lewis Gibson erzielte den Anschlusstreffer für die Engländer (40.). Zuvor hatte sich Sevilla mit 1:0 (0:0) gegen Everton durchgesetzt.

Die Mainzer bestreiten am 10. August ihr erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche später geht es zum Auftakt in der Bundesliga zum SC Freiburg.