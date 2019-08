Wie schlimm steht es um das rechte Knie von Leroy Sané wirklich?

Mit bandagiertem rechten Knie und leicht humpelnd verließ der Wunschspieler des FC Bayern am Sonntag das Londoner Wembleystadion, nachdem er zuvor in der Partie gegen Liverpool mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden musste.

Das Warten auf eine offizielle Diagnose hält weiter an, doch mittlerweile häufen sich die Anzeichen, wonach es den deutschen Nationalspieler schlimmer erwischt hat, als bisher angenommen.

Kreuzband bei Sané beschädigt?

Nachdem Bild und kicker berichtet hatten, dass am Donnerstag eine Entscheidung darüber fallen soll, ob der 23-Jährige operiert werden muss, meldete das englische Portal The Athletic am späten Mittwochabend, dass man bei Manchester City sogar eine Verletzung des Kreuzbandes befürchtet.

Gerüchte um eine schwere Verletzung, möglicherweise die eines Kreuzbandrisses, hielten sich bislang auch am Rande des Trainingslagers der Bayern in Rottach-Egern hartnäckig.

Auf Nachfrage gab es von den Bayern allerdings keine Auskunft darüber, ob der Verein über den Verletzungsstand bei Sané informiert sei.

Nimmt Bayern Abstand von Sané?

Nach SPORT1-Informationen würde eine schlimme Verletzung einen Wechsel akut gefährden.

Und aus Vereinskreisen ist zu hören, dass man einen Spieler dieser Preisklasse nur verpflichten will, wenn er sofort helfen kann. So, wie es auch Stürmer Robert Lewandowski mehrfach gefordert hat.

Sané ist zwar nach wie vor der absolute Wunschspieler, Bayern ist allerdings schon im Fall von Lucas Hernández Risiko gegangen.

Den Spanier verpflichteten die Münchner trotz einer nötigen Operation am rechten Knie (Schädigung am Innenband) für 80 Millionen Euro.

Einen ähnlichen Fall soll es angesichts des ohnehin dünnen Kaders so nicht wieder geben.